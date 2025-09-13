Expectativa en el boxeo por Canelo Álvarez vs. Crawford por Netflix: cuántos millones de dólares hay en juego

Canelo Álvarez vs. Crawford por Netflix: cuántos millones de dólares hay en juego

Saúl "Canelo" Álvarez se enfrentará con Terence Crawford este sábado 13 de septiembre en el Alliegant Stadium de Las Vegas en uno de los eventos de boxeo más esperados del 2025. Este cruce, que tendrá transmisión oficial de Netflix, tendrá una gran bolsa de millones de dólares en juego donde tanto el tapatío como el dueño de casa buscarán ganarse arriba del ring. Por supuesto, las cifras trascendieron horas antes de que el cruce se lleve a cabo en Estados Unidos.

El tapatío expondrá sus títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) de la categoría supermediano contra el local que sueña con dar la gran sorpresa. Sin dudas tiene los méritos suficientes para lograrlo tras haber sido campeón unificado en otras dos divisiones pero no la tendrá fácil. Lo cierto es que igualmente puede terminar con la mano en alto y llevarse una importante suma.

De cuántos millones de dólares será la bolsa en Canelo Álvarez vs. Crawford, la pelea en vivo por Netflix

En principio, el mexicano, de 63 triunfos (39 por KO), dos derrotas y dos empates se quedará con una cifra que puede ser superior a los 150 millones de dólares. Cabe destacar que su acuerdo con el magnate saudí Turki Alalshikh le asegura una totalidad de 400 millones por cuatro combates y el de esta noche será el segundo de esa serie. La diferencia con el dueño de casa será abismal, ya que se adjudicará sólo 10 millones de la mencionada moneda estadounidense. Una victoria de este último sería el gran paso que le falta a su carrera en la que lleva 41 éxitos de los cuales 31 fueron por KO y lo que le aseguraría más duelos como principal figura en cartelera.

A diferencia de otras ocasiones, no estará como alternativa el PPV (Pay Per View), sino que la pelea saldrá en vivo por Netflix. En nuestro país, los planes para la "N" oscilan entre los $10.870 del básico hasta el $24.158 al premium, mientras que el valor del "pagar para ver" -en relación a otros duelos- siempre fue mucho más alto. Sin ir más lejos, cuando "Canelo" Álvarez se enfrentó a William Scull en mayo del 2025, la transmisión estuvo a cargo de DAZN con un precio cercano a los 25 dólares por persona en el resto del mundo -en Estados Unidos fue de USD 59.99-, lo cual sirvió para recaudar una importante suma de dinero.

Saúl "Canelo" Álvarez vs. Terence Crawford, el sábado 13 de septiembre

Cuándo es el duelo entre Canelo Álvarez y Crawford que espera el boxeo: hora, TV y cómo ver la pelea online por Netflix

El combate entre el tapatío y el estadounidense se desarrollará el sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Estados Unidos. En el mismo estarán en juego los títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) que están en poder del mexicano. En cuanto a la transmisión, la misma estará a cargo de Netflix y seguramente será después de la medianoche de la mencionada fecha.