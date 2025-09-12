Boxeo: Canelo recibió una dura advertencia de una leyenda antes de pelear con Crawford

Una leyenda del boxeo advirtió a Canelo antes de pelear con Crawford: "Noqueado"

Saúl "Canelo" Álvarez se enfrentará ante Terence Crawford este sábado 13 de septiembre en el Alliegant Stadium de Las Vegas y una leyenda lo advirtió horas antes de lo que será una de las peleas más esperadas por los fanáticos del boxeo. El mexicano expondrá sus cinturones contra el estadounidense y buscará extender su reinado entre los supermedianos, pero está claro que no la tendrá nada fácil. A raíz de ello, un ex boxeador que lo conoce bien opinó al respecto y no se guardó nada.

Quien rompió el silencio para dejarle un mensaje al tapatío fue nada más y nada menos que Óscar de la Hoya, promotor del oriundo de Guadalajara tiempo atrás y con quien no terminaron en buenos términos. El nacido en Los Ángeles con ascendencia mexicana habló en sus redes sociales y dejó en claro lo que piensa con respecto a este combate. Por supuesto, teniendo en cuenta de quién se trata, sus dichos no pasaron inadvertidos.

Oscar de la Hoya advirtió a Canelo Álvarez antes de la pelea con Crawford

"Si Canelo no puede noquearlo, Crawford le dará una paliza como ocurrió cuando peleó con Floyd Mayweather. Esto podría volver a suceder este sábado", esbozó "Golden Boy" a través de un video en su cuenta de Instagram. De esta manera, dio su voto de confianza para el estadounidense, aunque también remarcó un detalle no menor que puede favorecer al mexicano. "Será una buena pelea y les diré por qué. Crawford subirá dos categorías y viene de un año de inactividad. Eso es una gran ventaja para Canelo que, si la impone, le doy una gran oportunidad en el séptimo, octavo, noveno y décimo asaltos para noquear"

Oscar de la Hoya advirtió a Saúl "Canelo" Álvarez antes de su pelea contra Terence Crawford

Por otro lado, de la Hoya también analizó el boxeo del retador a los títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) de la categoría supermediano. Con sus palabras aconsejó al contrincante del tapatío y también lo advirtió: "Todo tiene que ser perfecto, tiene que usar su juego de pies, velocidad, combinaciones e inteligencia en el ring, mantener la disciplina. Su perdición puede ser su corazón y capacidad para plantarse e intercambiar golpes, pero si te atrapa el golpe de Canelo vas a ser noqueado". Por último, se animó a lanzar un pronóstico y agregó que Crawford ganará en las tarjetas, pero puede haber un KO del mexicano antes.

Cuándo es Canelo Álvarez vs. Crawford: hora, TV y cómo ver la pelea online por Netflix

El combate entre el tapatío y el estadounidense se desarrollará el sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Estados Unidos. En el mismo estarán en juego los títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) que están en poder del mexicano. En cuanto a la transmisión, la misma estará a cargo de Netflix y seguramente será después de la medianoche de la mencionada fecha.