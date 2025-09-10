Boxeo: la Inteligencia Artificial anticipó al ganador de Canelo Álvarez vs. Crawford

Boxeo: la Inteligencia Artificial reveló al ganador de Canelo Álvarez vs. Crawford

Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford se enfrentarán este sábado 13 de septiembre en Las Vegas en uno de los combates más esperados del año para el mundo del boxeo. Como muchas otras veces sucedió, la Inteligencia Artificial nuevamente dio su veredicto en la previa de esta pelea histórica que enfrentará al campeón indiscutido de los supermedianos con el estadounidense que de local buscará terminar con su reinado. Por supuesto, el análisis de la IA volvió a llamar la atención.

Luego de descatar varias cualidades de ambos púgiles anticipó un posible resultado para este duelo que tendrá lugar en el Alliegant Stadium. Los datos son por demás precisos, ya que el nacido en Guadalajara es para muchos el principal favorito, pero no se debe confiar del dueño de casa que ya fue campeón unificado en dos divisiones y quiere una tercera. Ante este panorama, el pronóstico es favorable para uno de ellos que hoy se quedaría con la victoria.

Qué dice la Inteligencia Artificial del duelo entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

"Si miramos los números, historial y experiencia en la categoría, Canelo es el favorito lógico. Pero si analizamos lo técnico, lo táctico y lo mental, Crawford tiene herramientas muy peligrosas para dar la sorpresa. No por nada tantos expertos están divididos", aseguró el Chat GPT horas antes de lo que será el combate de este sábado 13 de septiembre en Estados Unidos. A su vez, la Inteligencia Artificial destacó algunas cualidades a tener en cuenta tanto del dueño de los títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) como de su retador.

Canelo Álvarez: el favorito por los números

Tiene más experiencia en supemediano, que es donde se va a dar esta pelea.

Ha enfrentado a rivales más grandes y pesados que Crawford.

Es un maestro del control del ritmo, con excelente defensa y golpes al cuerpo devastadores.

Las casas de apuestas lo respaldan con un 60% de probabilidad estimada de victoria.

Terence Crawford: la amenaza técnica

Está invicto (41-0) y viene de dominar a Errol Spence Jr.en una exhibición total.

Tiene una inteligencia boxística altísima, puede pelear en guardia zurda o diestra con una igual soltura.

Su adaptabilidad dentro del ring es una de las mejores del boxeo actual.

Aunque nunca peleó en las 168 libras, muchos creen que su velocidad y precisión pueden desarmara Canelo, especialmente si este no impone su ritmo temprano.

Saúl "Canelo" Álvarez vs. Terence Crawford, el sábado 13 de septiembre

Cuándo es la pelea entre Canelo Álvarez y Crawford: hora, TV y cómo verla online por Netflix

El duelo entre el tapatío y el estadounidense se desarrollará el sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Estados Unidos. En el mismo estarán en juego los títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) que están en poder del mexicano. En cuanto a la transmisión, la misma estará a cargo de Netflix y seguramente será después de la medianoche de la mencionada fecha.