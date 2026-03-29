El escalofriante KO en el boxeo argentino: Noria durmió al "Chacal" Peralta

El catamarqueño Baltazar Noria protagonizó un momento inolvidable en el boxeo nacional al lograr uno de los nocauts más impresionantes del año. Con un potente derechazo, derribó a Yoel Peralta y se quedó con el título Superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El combate, que prometía ser uno de los más atractivos del boxeo argentino, terminó de manera inesperadamente rápida. Apenas comenzado el enfrentamiento, Noria conectó el golpe justo que mandó a Peralta a la lona y le impidió recuperarse. El árbitro no dudó y detuvo la pelea al instante. Con esta contundente victoria, Noria no solo obtuvo el cinturón, sino que también dio un salto importante en su carrera. Enfrentaba al número uno del ranking nacional, un rival que parecía ser un gran desafío, pero que fue superado sin margen para dudas.

La previa alimentaba la expectativa, ya que Noria venía en ascenso con una racha invicta y mostraba mejora constante, mientras que Peralta tenía la experiencia y técnica para extender el combate. Sin embargo, la pelea tomó un rumbo totalmente diferente a lo imaginado.

Por la rapidez y la fuerza con la que se resolvió, este nocaut empieza a ser considerado como uno de los mejores del año. Más allá de definir la pelea, el golpe posiciona a Baltazar Noria como un boxeador clave para seguir en el ámbito regional.