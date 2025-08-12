Dio un batacazo para el boxeo argentino, fue campeona y peleará por el título mundial

Boxeo argentino: dio un batacazo en Francia y peleará por título mundial

El boxeo argentino está ante la gran posibilidad de sumar una nueva campeona del mundo a su historia y una representante que ya dio un tremendo batacazo en Francia en 2023 será la gran protagonista. Si bien no tendrá un compromiso fácil en Estados Unidos, su palmarés y recorrido a nivel profesional generan ilusión. Se medirá ante una rival que recientemente venció a una compatriota por la vía del KO, pero la ilusión de ganar otra vez fuera de casa está intacta.

La púgil en cuestión es nada más y nada menos que Ayelén Granadino, la nacida en Mar del Plata y radicada en Claypole que fue monarca mosca de la Organización Internacional de Boxeo (IBO) -entidad no reconocida por la Federación Argentina de Box- tras vencer a Marie Connan en suelo galo en una reñida decisión dividida hace dos años atrás. Ahora la contrincante será Gabriela Fundora, la estadounidense dueña de todos los cinturones de la mencionada división que en 2024 noqueó a Celeste "Chucky" Alaniz y ahora tiene fecha de regreso confirmada para medirse contra la "Piru" marplatense.

Ayelén "Piru" Granadino vs. Gabriela Fundora, todo confirmado para el duelo por los títulos mundiales mosca

La estadounidense expondrá sus fajas mundialistas contra la argentina en el Fantasy Springs Resort Casino de Indio, California, el próximo sábado 20 de septiembre. Luego de vencer a Micaela Luján en el Casino Buenos Aires de Puerto Madero el pasado 14 de junio en el marco de una eliminatoria para ir por los títulos, Granadino está ante la gran chance de su carrera. Al margen de que, a priori, no es la favorita para esta difícil contienda, puede dar el batacazo y lograr lo que no pudo Alaniz -con quien se enfrentó en su etapa como amateur- en noviembre del año pasado en Las Vegas.

Hasta el momento, la nacida en el partido de La Costa acumula un total de 12 victorias (una por KO), 2 derrotas y 4 empates desde su debut oficial en abril del 2018 hasta la actualidad. Con el paso del tiempo fue campeona argentina minimosca tras vencer a Tamara Demarco en septiembre del 2019, sudamericana mosca en 2021 después de ganarle a Débora Gómez y alcanzó el cinturón mundial de la IBO en Francia como el máximo logro hasta ahora. El paso que sigue será pelear contra Fundora, quien hoy ostenta los cetros del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Quiénes son las actuales campeonas del mundo del boxeo argentino

Hasta el momento, sólo dos boxeadoras argentinas ostentan títulos mundiales en lo que va del 2025. En categoría mínima, Sol Cudos es la vigente monarca FIB después de una polémica victoria en la Federación Argentina de Box contra Sol Baumstarh. Por otro lado, la santafesina Evelin "Princesita" Bermúdez es dueña de los cinturones minimosca de la OMB y la FIB, los cuales expondrá el sábado 20 de septiembre en Canadá contra la local Sara Bailey en el marco de la unificación con el cetro AMB que está en poder de la mencionada dueña de casa.