Boxeo: el impensado vínculo con Argentina de Fundora, la rival de la "Chucky" Alaniz

Boxeo: el impensado vínculo de la rival de la Chucky Alaniz con Argentina

Gabriela Fundora será la rival de Celeste Alaniz este sábado 2 de noviembre del 2024 en Las Vegas, donde estarán en juego los títulos de la categoría mosca correspondientes a las cuatro entidades más importantes que rigen en el boxeo. La estadounidense, que será local cuando enfrente a la "Chucky", tiene un impensado vínculo con Argentina desde hace tiempo y tiene que ver con su familia. Sin dudas, será un cruce que quedará en la historia por lo que puede suceder una vez culmine.

La joven apodada "Dulce veneno" es la hermana del campeón mundial superwelter Sebastián Fundora, quien en marzo del 2024 dejó en el camino al australiano Tim Tszyu para adjudicarse los cetros del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Sin embargo, tiempo antes de este combate, el nacido en West Palm Beach que lleva el mote de "La Torre Infernal" tuvo un breve paso por nuestro país. En aquel entonces no era tan reconocido como en la actualidad, pero dejó su huella en un ring emblemático de Buenos Aires.

Un 16 de diciembre de 2017, la Federación Argentina de Box ubicada en Castro Barros 75 (Ciudad de Buenos Aires) abría sus puertas para una nueva velada organizada por el promotor uruguayo Sampson Lewkowicz, quien trajo consigo a un interesante boxeador oriundo de Estados Unidos. Se trataba del alto y habilidoso Fundora, que era toda una novedad con sus siete victorias al hilo, de las cuales cuatro fueron por KO. Se enfrentó a David "Herradura" Romero y lo venció por puntos en fallo unánime siendo la única vez que pisó suelo argentino para pelear. Años más tarde, su hermana se verá las caras con una de las máximas exponentes del boxeo nacional en la actualidad.

La ganadora de esta contienda se convertirá en campeona unificada y si la nacida en Merlo resulta triunfadora será la primera en nuestro país en lograrlo. Es que tanto a nivel masculino como femenino, ningún púgil argentino tuvo en simultáneo los cinturones del CMB, la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la OMB y la Federación Internacional de Boxeo (FIB). El que estuvo más cerca fue Brian Castaño, pero empató injustamente y luego perdió ante Jermell Charlo quedando en las puertas de este sueño. Por este motivo, la "Chucky" Alaniz -que posee los tres primeros e irá por el cuarto que está en poder de su rival- entrará en la historia grande del deporte de los puños si consigue la victoria en Las Vegas.

Gabriela Fundora junto a su hermano Sebastián, quien hizo una pelea en nuestro país

Las chances de Celeste "Chucky" Alaniz contra Gabriela Fundora

Si hay una boxeadora que no se guarda absolutamente nada en el ring es la púgil argentina que este sábado 2 de noviembre tendrá acción contra Fundora -invicta de 14 triunfos y 6 por KO-. La "Chucky", que sin dudas saldrá con los colores del "Xeneize" como ya lo hizo en otras oportunidades, es nuevamente candidata a brillar en Estados Unidos. En sus últimas dos presentaciones lo demostró contra Marlen Esparza, con quien perdió injustamente la primera y en la revancha arrasó para tener los títulos que posee en la actualidad. Por su potencial, sus ataques incesantes y su nivel, Alaniz -que ostenta un récord de 15 victorias, 6 por la vía rápida y una derrota injusta- se perfila para ganarle a una rival que, a priori, no es fácil y por la que no deberá confiarse.

Cuándo es la pelea de Chucky Alaniz vs. Gabriela Fundora

El duelo está programado para el sábado 2 de noviembre del 2024. La cita es en The Teather, de Virgin Hotels, en Las Vegas, Estados Unidos. En nuestro país, el cruce se podrá seguir a través de la pantalla de TyC Sports seguramente desde la medianoche argentina.