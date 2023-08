Brian Castaño chicaneó a un excampeón del mundo de boxeo y se la pudrió: "Esperándote"

Brian Castaño rompió el silencio, chicaneó a un excampeón del mundo de boxeo y espera por el regreso al ring a poco más de un año de su última pelea.

Brian Castaño anticipó su posible regreso al ring con un posteo picante contra un excampeón del mundo a poco más de un año de la derrota contra Jermell Charlo. El boxeador argentino que poseía el título superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) que perdió contra el estadounidense ahora espera por su vuelta y ya tiene a un rival en la mira. El "Boxi" tomó sus declaraciones tras un combate y aprovechó las redes para desafiarlo.

El apuntado por el hombre de La Matanza es nada más y nada menos que Errol Spence Jr., quien el pasado sábado 29 de julio perdió a manos de Terence Crawford y no logró la histórica unificación de todos los cinturones de los welter. Por su parte, Castaño continúa con sus entrenamientos preparativos para el compromiso que surja y espera que su próximo contrincante se defina rápido. Claro que, el bonaerense ya metió presión con su publicación e irá por todo.

"¡Waiting for you! Welcome to the jungle" -¡Esperándote! Bienvenido a la jungla-, escribió el argentino en su cuenta de Instagram y compartió una imagen de Spence Jr. con sus palabras tras la contundente derrota que sufrió el fin de semana. "No voy a poner ninguna excusa, ganó el mejor y merece todo mi respeto. Para mí todo está terminado, no tengo nada que hacer en las 147 libras así que me iré a las 154 donde puedo lucir mejor porque estoy seguro que aún puedo brindar una mejor versión de mí en otra división", fueron los dichos del estadounidense.

El púgil nacido en Long Island aseguró que no seguirá entre los welter -donde ya fue campeón del mundo- y probará su suerte en otra categoría. El oriundo de Estados Unidos incursionará en la división superwelter donde se desempeña Brian Castaño, por lo que el argentino no perdió el tiempo en picantearlo. Es que luego de su caída contra Jermell Charlo, el "Boxi" tendrá que volver con todo al ruedo y dejó en claro que no se achicará ante un desafío grande.

El posible regreso de Brian Castaño al ring

Brian Castaño está cada vez más cerca del vuelta al ring y su padre dio detalles del presente del hombre de Isidro Casanova. El "Boxi" perdió el pasado 14 de mayo de 2022 ante Jermell Charlo en Estados Unidos, se cumplió un año de aquel hecho y su familiar directo no dudó en referirse al tema. Con vistas a una posible vuelta al mencionado país y una pelea venidera en los próximos meses, el argentino continúa con la preparación en su gimnasio de La Matanza.

"Brian está entrenando, no al 100, pero está manteniendo el ritmo de este deporte que es duro. Hace un turno solo por ahora y va a trabajar aún más duro para estar de vuelta en las primeras planas", lanzó Castaño padre sobre el matancero en diálogo con el ciclo radial Cerca del Ring. Además, "Charly" contó cuándo será la vuelta al entarimado del excampeón mundial superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB): "Va a pelear seguramente para noviembre. Los primeros meses vamos a trabajar en lo físico y después con los sparring".