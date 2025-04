Boxeo: Canelo Álvarez lo humilló en el ring y ahora está a un paso de pelear vs. Jake Paul

Boxeo: perdió con Canelo Álvarez y ahora está a un paso de pelear vs. Jake Paul

Un boxeador que perdió con Saúl "Canelo" Álvarez arriba del ring hace varios años atrás sueña con pelear contra Jake Paul. El influencer que viene de ganarle a Mike Tyson en noviembre del 2024 está en planes de seguir más que nunca en su carrera en el boxeo y todavía no hay certezas de que se enfrentarán. Sin embargo, hay una entidad del deporte de los puños que nuevamente apuesta a este duelo.

Se trata de Julio César Chávez Jr., hijo de la histórica leyenda mexicana, que espera por su oportunidad contra el youtuber tiempo después de también caer a manos de Sergio "Maravilla" Martínez. La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) es el ente que llevaría a cabo este evento boxístico y su presidente, Gilberto Mendoza, ya mostró interés en que se lleve a cabo. Ahora, en las últimas horas resurgió esta posibilidad, aunque restan confirmar algunos detalles puntuales.

Julio César Chávez Jr. vs. Jake Paul: todos los detalles del posible combate

A través del medio World Boxing News, trascendió que las negociaciones ya comenzaron y apuntan a que se dispute en los próximos meses. Lo que aún no está confirmado es cuántos rounds serían o dónde se desarrollaría la mencionada pelea que, en principio, no sería una exhibición sino que contaría para el récord boxístico de cada uno. Cabe destacar que hace pocos meses fue Chávez Jr. el que habló al respecto y anticipó el cruce en diálogo con TUDN: "Es una opción, estamos viendo. A ver, en una semana tengo una reunión, quizás sea una pelea que pueda seguir. Se presentó. No es concreto, pero a ver qué pasa".

Julio César Chávez Jr., dispuesto a pelear contra el influencer Jake Paul

Cuándo es la próxima pelea de Canelo Álvarez ante Scull

Este importante evento tendrá sede en Arabia Saudita el próximo sábado 3 de mayo y los títulos en juego serán los que hasta el momento tienen cada uno de los boxeadores. El representante cubano expondrá su cetro supermediano de la FIB -que anteriormente poseía el tapatío- y el mexicano los del CMB, AMB y la OMB. De esta manera, quien salga triunfador será campeón unificado con los cinturones de las cuatro entidades más importantes que rigen en el deporte de las narices chatas.

Canelo causó sorpresa en el boxeo con una frase sobre el retiro

El tapatío multicampeón mundial habló nada más y nada menos que de su retiro de la actividad en los próximos años. Si bien no dio una fecha precisa y a pesar de que se habló de que le quedan pocos años de carrera, lo cierto es que esta vez fue el propio protagonista el que opinó al respecto y no se guardó nada. En diálogo con TMZ, el púgil nacido en Guadalajara habló no sólo de lo que se viene en su presentación contra el cubano William "Indomable" Scull el sábado 3 de mayo en Arabia Saudita. Además, Álvarez dejó detalles con respecto a lo que atraviesa actualmente como uno de los máximos exponentes del deporte de los puños en el planeta. Igualmente, lo más llamativo fue lo que dijo sobre su despedida del ring.