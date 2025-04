Canelo Álvarez causó sorpresa en el boxeo con una frase sobre el retiro

Saúl "Canelo" Álvarez sorprendió a sus miles de fanáticos en el mundo con una declaración acerca de su futuro en el boxeo. El tapatío multicampeón mundial habló nada más y nada menos que de su retiro de la actividad en los próximos años. Si bien no dio una fecha precisa y a pesar de que se habló de que le quedan pocos años de carrera, lo cierto es que esta vez fue el propio protagonista el que opinó al respecto y no se guardó nada.

En diálogo con TMZ, el púgil nacido en Guadalajara habló no sólo de lo que se viene en su presentación contra el cubano William "Indomable" Scull el sábado 3 de mayo en Arabia Saudita. Además, Álvarez dejó detalles con respecto a lo que atraviesa actualmente como uno de los máximos exponentes del deporte de los puños en el planeta. Igualmente, lo más llamativo fue lo que dijo sobre su despedida del ring.

Canelo Álvarez rompió el silencio sobre su retiro del boxeo

"No pienso en ganar una cantidad específica de dinero y luego retirarme. Voy a hacer lo mío y entonces a los 37 o 38 años será el momento. En el boxeo lo logré todo, he peleado contra todos, contra los mejores. Gané muchos títulos en diferentes categorías de peso. He sido el rey libra por libra, el boxeador del año. No se trata sólo del dinero, sino de disfrutarlo todo", lanzó el tapatío en la mencionada nota dejando en claro que todavía le quedan algunos años más en el primer nivel ya que cumplirá 35 recién en julio próximo.

Problemas para Canelo Álvarez en el boxeo: inesperado revés para el mexicano

Saúl "Canelo" Álvarez se verá las caras con el cubano William "Indomable" Scull el próximo sábado 3 de mayo en Arabia Saudita pero antes afronta un problema inesperado. Una leyenda del boxeo mexicano habló sobre este cruce en el que el ganador unificará los títulos de la categoría supermediano y centralizó su opinión en su compatriota. Es que si bien es firme candidato a ganar, hay un punto en específico que le puede complicar los planes.

Juan Manuel Márquez, quien a lo largo de su carrera fue rival de Floyd Mayweather y Manny Pacquiao -a quien venció en un espeluznante KO-, fue el que habló sobre este compromiso que tendrá el oriundo de Guadalajara ante los ojos del mundo. De hecho, será la primera vez que se presente en Medio Oriente, lo cual significará algo histórico. Con respecto a esta cuestión que tendrá que afrontar "Canelo", "Dinamita" Márquez no se guardó nada.

"Tiene que ir viendo el cambio de horario. Estás en otro continente y la gente se tiene que ir acostumbrando. El rival más difícil va a ser el horario. Tienen que ir acostumbrados al horario, al clima y a muchas cosas que no son lo mismo que en la vida diaria. Te tienes que ir adaptando", sostuvo el excampeón mundial de cuatro divisiones -pluma, superpluma, ligero y superligero- en el diálogo con ProBoxTV. Cabe destacar que el propio "Canelo" lo mencionó en una entrevista reciente y dijo que viajará tres semanas antes para prepararse frente a dicha cuestión.

Cuándo es la próxima pelea de Canelo Álvarez ante Scull

Este importante evento tendrá sede en Arabia Saudita el próximo sábado 3 de mayo y los títulos en juego serán los que hasta el momento tienen cada uno de los boxeadores. El representante cubano expondrá su cetro supermediano de la FIB -que anteriormente poseía el tapatío- y el mexicano los del CMB, AMB y la OMB. De esta manera, quien salga triunfador será campeón unificado con los cinturones de las cuatro entidades más importantes que rigen en el deporte de las narices chatas.