Alarma para Canelo Álvarez en el boxeo por el picante desafío que recibió: "Mí invicto"

Alarma para Canelo Álvarez en el boxeo por el picante desafío que recibió

Mientras Saúl "Canelo" Álvarez continúa a la espera de su pelea contra Terence Crawford en septiembre, recibió un impensado desafío de otro boxeador que lo tiene en la mira. Después de la victoria contra el cubano William Scull, el tapatío ya tiene rival pero todavía le quedan años de carrera y una lista de importantes exponentes del boxeo contra los que no se enfrentó. En esta ocasión, uno de ellos encendió la mecha y ahora dependerá del acuerdo al que puedan llegar en un futuro.

Se trata de Jermall Charlo, excampeón mundial mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), quien recientemente anticipó su deseo de combatir por todos los títulos del nacido en Guadalajara. "Hit Man", como se lo conoce al estadounidense, dejó atrás la mencionada categoría y ahora incursionará en los supermedianos. La primera prueba será ante Thomas LaManna este sábado 31 de mayo en Las Vegas y dejó en claro que el próximo objetivo es "Canelo" Álvarez.

Sorpresa en el boxeo: Jermall Charlo desafió a Canelo Álvarez

"Ahora soy más grande. No creo que mí cuerpo a esta edad esté listo para pelear y bajar a las 154 o 160 libras. Mí nueva división es 168 y caí en su categoría", esbozó el hermano del exrival del argentino Brian Castaño. Por otro lado, mientras se mantiene con un récord de 33 victorias y sin derrotas, Charlo agregó: "Estoy feliz de arriesgar mí invicto y demostrarle al mundo por qué soy uno de los mejores".

Con respecto al plan de combatir con el tapatío después de su próximo compromiso, el excampeón mundial sostuvo: "No quiero demorarme demasiado con la pelea vs. Canelo, que ya ha ganado mucho dinero. Tiene que preocuparse por Terence Crawford y la pelea podría ser recién el año que viene. No sé qué sigue para él, pero pelearé contra alguno de ellos. Voy a volver al ring y demostrar que soy el mejor del mundo".

Jermall Charlo desafió a Saúl "Canelo" Álvarez

La carrera de Jermall Charlo en el boxeo, el posible rival de Canelo Álvarez en un futuro

Al igual que su hermano Jermell, el excampeón mundial mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) también se midió ante un argentino en su carrera y fue ante Sebastián "Gauchito" Heiland en 2017, a quien venció por la vía rápida en el cuarto round. Con respecto a su récord, "Hit Man" acumula un total de 33 victorias sobre la misma cantidad de peleas disputadas, de las cuales 22 fueron por KO. Sin dudas, el estadounidense está ante la gran pelea de su vida por la magnitud del boxeador que tendría enfrente. Por supuesto, todo dependerá de que en un futuro lleguen a un acuerdo para que el duelo se lleve a cabo.

Cuándo es la próxima pelea de Saúl "Canelo" Álvarez vs. Terence Crawford

Este importante evento para el que todavía no hay sede definida tendrá lugar el próximo sábado 13 de septiembre y los títulos en juego serán los que hasta el momento tiene el tapatío. El representante mexicano expondrá sus cetros del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) de la categoría supermediano.