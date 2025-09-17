Sin manager, Chelo Delgado al poder y firmeza: volantazo de Riquelme en Boca

Qué pasará con el Chelo Delgado en Boca

Con la finalidad de cortar los resultados negativos y darle un lavado de cara a Boca Juniors, Juan Román Riquelme puso en marcha la decisión de disolver el Consejo del Fútbol. Esto provocó que se registren las salidas de Raúl Cascini y Mauricio "Chicho" Serna hace casi más de un mes, y en las últimas horas se resolvió el futuro que Marcelo "Chelo" Delgado tendrá.

"Nos pusieron 'Consejo del Mate'. Me causa gracia, lo único que falta es que en Argentina no se pueda tomar mate... Lo de 'Chicho Siesta' era una falta de respeto. Sabemos la vida de muchos y más de lo que ellos piensan, pero nosotros no faltamos el respeto", expresó Cascini hace un tiempo cuando confirmó su salida. Se mencionaron una gran cantidad de reemplazantes. Al punto que el "Mono" Carlos Navarro Montoya apareció como posible candidato a manager.

Qué pasará con el Chelo Delgado en Boca

Sin embargo, el paso del tiempo expone que Riquelme decidió que el "Chelo" Delgado se quede en Boca y absorba las funciones que el Consejo del Fútbol desempeñaba. No tendrá un acompañante destacado, como se había mencionado al "Beto" Alberto Márcico. Las personas que lo ayudarán serán empleados administrativos de la institución.

Se trata de una medida que se aplicará hasta diciembre del 2025 y luego habrá un reunión entre los dos exjugadores para determinar cómo avanzar, de cara a la temporada 2026. Nuevamente, se pondrá en discusión si es necesario sumar más personas o si la figura de Delgado es suficiente para llevar a cabo todas las cuestiones vinculadas a los fichajes de jugadores, salidas y renegociación de contratos. Otro de los motivos por los cuales se tomó esta decisión pasan por el perfil que el exdelantero mantiene para con los medios y la relación que dispone con el plantel profesional. No son detalles menores, debido a que ayuda a disminuir y apagar cualquier foco de conflicto que pueda darse.

¿Qué piensa el Chelo Delgado en Boca?

Por otro lado, el ídolo trabajará en seleccionar a aquellas personas que podrían acompañarlo en sus labores diarias de cara a la temporada 2026. Al ser un hombre de extrema confianza para Riquelme, se le entregó una enorme libertad para que haga la selección de un perfil que crea que pueda darle resultados beneficiosos para el cuadro de La Ribera.

"A mí me cuentan que la intención de Delgado tiene anotado, no sé los nombres, entre dos y tres protagonistas con quien quiere reunirse y quiere de alguna manera hablar de fútbol para ver cuáles son las ideas que tienen, del lado de Boca y del lado de estos protagonistas", comentó el periodista Diego Monroig en ESPN a mediados de agosto. En esta coyuntura, tampoco hay que descartar que la figura del Consejo del Fútbol no regrese nunca más y que se reemplace con otro organismo como el de la Secretaría Técnica. Una idea similar a la que varios clubes del fútbol argentino tienen dentro de su organización que está destinada al fichaje de jugadores durante el mercado de pases.