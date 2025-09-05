Decide Riquelme: los 5 jugadores que Boca puede perder en diciembre

Riquelme debe decidir que jugadores siguen o no en Boca

El mercado de pases correspondiente al verano acaba de dar una señal que Boca no puede dejar pasar por alto porque se vincula con la continuidad o no de cinco jugadores que integran el plantel. Una decisión que Juan Román Riquelme debe madurar junto a Miguel Ángel Russo para señalar quiénes tienen que quedarse y los que serán obligados a buscarse un nuevo club de cara al 2026.

La finalización de contratos es algo que todos los clubes del fútbol argentino deben afrontar cuando una temporada llega a su fin, debido a que esto permitirá pensar en la base para lo que vendrá. En algunos casos, se realiza un balance sobre el rendimiento que se registró y si es necesario extender el vínculo. Pero hay otros en los cuales determina colocar un punto final por cuestiones deportivas o económicas.

Los contratos de Romero, García y de tres jugadores de Boca culminan en diciembre

En lo que respecta a Boca, se desprende que Sergio Romero, Javier García, Frank Fabra, Cristian Lema e Ignacio Miramón se encuentran a meses de marcharse. El volante central cuenta con la particularidad de que está a préstamo y si no juega partidos nunca se activará la opción de compra de 3 millones de euros que el Lille de Francia puso por su ficha. Al estar relegado por Miguel Ángel Russo permite pensar que va a regresar a Europa.

Por otro lado, el caso de los arqueros es bastante similar debido a que hay chances de que ninguno de los dos siga. A Sergio Romero no lo utilizan después de la pelea con los hinchas tras la derrota en un Superclásico, y Javier García por su edad comienza a considerar la idea de retirarse. Aunque podría quedarse en el club como entrenador para los jóvenes de las inferiores.

Mientras que Cristian Lema vive un presente muy particular, debido a que presentó una oferta para irse en el último mercado pero se la rechazaron. Luego, le acercaron la rescisión de contrato y fue desestimada, ya que la ventana de transferencias del fútbol argentino estaba cerrada. Algo que le iba a complicar bastante cambiar de equipo. El quinto es Frank Fabra que tiene una relación rota con los hinchas, no consiguió club en los últimos meses y tampoco es considerado para los partidos. Se estima que podría marcharse bajo la libertad de acción.

Las últimas salidas de Boca

Los últimos tres movimientos de Boca se dieron con el mercado de pases cerrado, pero fue por jugadores que entendieron que debían marcharse para tratar de conseguir minutos. El primero en irse fue Marcos Rojo que llegó a un acuerdo para rescindir y se incorporó a Racing. Sin embargo, hay un detalle en su contratación y es que solo puede disputar partidos de la Copa Argentina y de la Copa Libertadores. Para el campeonato local deberá esperar hasta el 2026.

A las dos semanas, Marcelo Saracchi presentó una propuesta para irse al Celtic de Escocia y la misma fue aceptada. Se trata de una operación a préstamo por 10 meses y con un cargo de 100 mil dólares. Lo particular es que no dispone de opción de compra y esto permite pensar que después del próximo Mundial estará de regreso a la Argentina.

Mientras que el último en marcharse fue Vicente Taborda que estaba defendiendo la camiseta de Platense pero que se encontró completamente seducido por la chance de jugar en el Panathinaikos de Grecia. Una operación de venta de 5 millones de dólares por el 80% del pase. Esto le permitió a Boca retener un 20% para beneficio de una futura transferencia, además el Calamar se quedó con 500 mil de la divisa extranjera por irrupción del préstamo de manera anticipada.