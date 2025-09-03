No dudó: Navarro Montoya respondió si será o no manager de Boca

Navarro Montoya posible manager de Boca

Una de las cuestiones a resolver en Boca en los próximos meses es el reemplazo de la figura del Consejo del Fútbol y hay grandes chances que la responsabilidad caiga en los servicios de un manager. Uno de los candidatos que se menciona para ocupar el rol es el Mono Navarro Montoya, que se expresó sobre la chance de asumir un rol clave dentro del fútbol.

"El Club Atlético Boca Juniors informa que Mauricio Serna y Raúl Cascini dejan sus cargos en el Consejo de Fútbol y ya no forman parte de la institución. Les agradecemos a ambos el compromiso y el trabajo sostenido de estos años", expresó el club el pasado 6 de agosto por medio de un comunicado en sus redes sociales. De esta manera, el Chelo Delgado quedó trabajando y se encuentra buscando un acompañante en la toma de decisión de cuestiones vinculadas a los deportivo.

Esto provocó que se comience a mencionar la posibilidad de instalar la figura del manager con el fin de que haya un nexo entre el plantel profesional, el cuerpo técnico y la dirigencia. Es ahí en donde Navarro Montoya aparece como uno de los candidatos, pero no confirmó un contacto oficial. "Nunca hubo un llamado, con respecto a todo lo que se habló de mi incorporación, todavía no se ha dado", comentó en Radio La Red.

Sin embargo, el ex arquero se mostró abierto a escuchar la propuesta y dar el sí porque entiende que tiene los conocimientos necesarios para desarrollarse en la función. “Llegado el momento, si él cree que soy la persona idónea, seguramente se comunicará conmigo. Por supuesto que diría que sí, es una de las facetas a la cuales me preparé. En el año 98 hice el curso de director deportivo en Barcelona y después hice diferentes especializaciones. Es un lugar en el cual está preparado para estas cuestiones”, profundizó.

Lo cierto es que desde Boca todavía no tomaron una decisión sobre el reemplazo al Consejo del Fútbol y da la sensación que será una medida que se pensará de gran manera con el fin de elegir a la persona adecuada. Se estima que con el correr de la semana vayan surgiendo más precisiones en relación con lo que el Chelo Delgado y Juan Román Riquelme decidan para establecer un nexo de comunicación para con el plantel.

¿Por qué se disolvió el Consejo del Fútbol?

Son varias las cuestiones que llevaron a Juan Román Riquelme a tomar la decisión que la figura del Consejo del Fútbol dentro de Boca había cumplido un ciclo y que era momento de aplicar una medida de peso con el fin de generar aires de cambios. El detonante se dio en la derrota frente a Huracán en el marco de la tercera fecha del Torneo Clausura.

Una derrota fue la gota que derramó un vaso que se encontraba lleno de resultados deportivos negativos que vienen acumulándose desde hace un tiempo. Los más importantes fueron la eliminación ante Alianza Lima, dos años seguidos sin participar de la Copa Libertadores, la falta de consagraciones desde el 2021, los problemas vinculados con ventas y selección de jugadores, además de los entrenadores elegidos con mucho interinatos que no brindaron las respuestas que se necesitaban.