Por qué el gol Ángel Di María a Boca debió anularse

El gol de di maría pudo haber sido anulado

No hay dudas que se trata de uno de los mejores goles del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino y un gran candidato a quedar dentro de los más destacados de la temporada, pero hay un detalle en el accionar de Ángel Di María segundos antes de pegarle al balón que genera varios comentarios en las redes sociales. Una repetición del tanto de Rosario Central para empatarle a Boca Juniors expone que la pelota tendría que haber sido acomodada de cierta manera. Algo que despertó varias críticas y la pregunta de por qué el VAR no llamó para invalidarlo.

"Sabíamos que el chico no venía atajando y podíamos tener una chance de pelota parada...", expresó el Fideo después del encuentro y en relación con el tanto que marcó desde el corner. Sin embargo, el paso de las horas expuso que la pelota nunca fue puesta dentro del círculo correspondiente para ejecutar el tiro de esquina. El reglamento señala que debe ubicarse en dicho espacio para que la acción disponga de validez. Algo de lo que el juez de línea y el árbitro no se percataron, debido a que estaban observando lo que se registraba en el área.

"El VAR debió llamar en esta jugada", expresó el periodista Augusto César en ESPN. "Le quiero explicar porque se trata de una jugada de campo y el VAR no puede intervenir aunque termine en gol. No dice así el reglamento", agregó Esteban Edul. Lo último es importante para entender porque el reclamo desde el lado de Boca no dispone de ninguna validez, ya que el árbitro tendría que haberse fijado de la posición. Lo mismo aplica para el juez de línea.

El enojo de Jorgelina Cardoso, la esposa de Di María

Ante la críticas de algunos hinchas de Boca, la madre de las hijas de "Angelito" realizó un comentario en Instagram en donde fue bastante contundente con sus palabras. "Dejen de llorar. Antes 'le regalaban los penales', después 'Chiqui lo ayudaba', ahora 'la pelota mal ubicada', ¿qué van a inventar después? ¿Qué la pelota la maneja alguien de afuera con un joystick?", señaló a pura ironía.

¿Por qué se enojó Carlos Palacios en Boca?

A los 73 minutos, el atacante miró hacia el banco de suplentes y vio que le tocaba despedirse del partido para que se produjera el ingreso de Alan Velasco. Una decisión que no fue recibida de la mejor manera y que provocó una serie de gestos para con Claudio Úbeda que lo estaba esperando del otro del campo de juego. Además de una intercambio de palabras que se desconoce su contenido porque se mantendrá en secreto.

No obstante, hay un detalle que se mencionó en la transmisión de TNT Sports sobre la decisión de sacar al chileno. "Le pidieron más intensidad en el complemento", expresó Marcos Bonocore. Al parecer, el cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo no detectó una mayor despliegue y determinaron que el jugador tenía que peder su lugar. Algo que no gustó y que seguro generó un reto en el regreso a los entrenamientos.