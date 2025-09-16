Sacado, Alejandro Fantino atacó a Boca por la camiseta suplente: "Forros"

Fantino estalló en Neura contra Boca por la camiseta suplente de las estrellas.

Alejandro Fantino se sacó totalmente en vivo en Neura y atacó a Boca Juniors, fundamentalmente a su área de marketing, por la camiseta suplente que utilizó el equipo de Miguel Ángel Russo en el partido frente a Rosario Central. Al conductor santafesino de 53 años no le gustó nada la particular remera con estrellas, que vistió el equipo de sus amores, y disparó munición gruesa para todos lados.

Al margen del 1-1 final en el Estadio Gigante de Arroyito contra el "Canalla", el presentador se refirió puntualmente a la vestimenta del cuadro azul y oro como visitante. De hecho, protestó porque, según él, quien la diseñó "debe ser más hincha de River que Ramón Díaz" y calificó como "forros" a quienes tuvieron la idea de esta casaca.

Los dardos de Fantino a Boca y Adidas por la camiseta suplente con estrellas: "Una verga"

Visiblemente enojado, "Fanta" le pidió a la producción que le prepararan "la foto de la verga de la camiseta de Boca nueva", aseveró que "el hijo de puta que la diseñó debe ser más hincha de River que Ramón Díaz" y sostuvo que la remera "parecía un homenaje al planetario...". También pidió que "hay que llevar detenido en calidad de incomunicado al que la diseñó, a la rata, basura".

"Me dio vergüenza ajena, a ver si me entienden esa manga de conchudos de Adidas... Pelotudo de Adidas, estúpido que no entiende nada, te lo voy a decir a vos: azul, como esto que tengo puesto", añadió el relator. "¡Amarillo y azul, la concha de tu madre! ¡Amarillo y azul, forro, fumón!", derrapó el conductor. Incluso, gritó que "si querés fumar porro y diseñar algo anda a Jamaica, la concha de tu hermana".

"¡Con Boca no, pelotudo, forro, que me hacés jugar con esa camiseta! Y lo saco a Román (Riquelme) de esta, son estos forros de Adidas...", insistió Fantino al respecto. Enfurecido en vivo en Neura, le pidió a la producción: "¡Mostrame esta camiseta verga de Boca, acercámela! Esas estrellas marinas, le falta el pescado nada más... ¿Pero qué es, boludo, la investigación en el fondo marino en Mar del Plata, la concha de tu hermana?".

Para terminar, Fantino arremetió: "¡Te lo tengo que decir así, dejen de jugar con nuestra historia! Explicame qué son, boludo, ¿rayas? ¿Qué son?". "Mostrame el logo de Adidas.. Mirá lo que es, ¡nos arruinaron estos hijos de puta! Búsquenme el nombre de este hijo de puta, que se fumó un caño grande y se puso a diseñar esta camiseta. ¡Estos son los woke que salen de las universidades y se ponen a jugar con nosotros!", se exasperó el ex América TV y ESPN.

Fantino estalló en Neura contra Boca por la camiseta suplente de las estrellas.

"¡Román, dame el nombre, no hay que comprarles una puta camiseta a estas ratas! ¡Le pintaron una estrella culona los hijos de puta, son una vergüenza! ¿Qué es esto, Jurassic Park? Está como deconstruida, ¿juegan al tetris? Estrellas que van, que vienen... ¿Cuál es la explicación? Este pibe seguramente va a los recitales de Coldplay y pone las lucecitas con estrellas", remató Alejandro.