Por qué Boca vs. Rosario Central es un partido pensando en el 2026

Boca y Central pelean por ingresar a la Copa Libertadores

El empate sin goles entre Belgrano y San Martín de San Juan expuso el inicio de la octava fecha del Torneo Clausura, que tendrá a Boca visitando a Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Un partido que es mucho más que tres puntos que estarán en juego para escalar posiciones en la Zona A del campeonato, debido a que tiene un efecto de cara a la temporada 2026.

Los dos equipos generan una enorme expectativa por los jugadores que tienen y el buen momento deportivo que atraviesan. Los locales armaron una zona ofensiva que es la envida de varios clubes del fútbol argentino, mientras que el Xeneize encadenó tres victorias de manera consecutiva y tendrá una prueba de fuego para ver cómo se encuentra o si es necesario aplicar un cambio más que radical en la idea de Miguel Ángel Russo.

Boca y Central pelean por ingresar a la Copa Libertadores

Sin embargo, el partido entre Rosario Central y Boca importa pensando en el acceso a la Copa Libertadores de la próxima temporada. Al observar la tabla anual, River se encuentra primero con 46 unidades y podría ampliar su permanencia en caso de que obtenga la victoria frente a Estudiantes. Mientras que el duelo en Santa Fe marcará quién quedará en zona de acceso directo y cuál será destinado al repechaje.

Hay que recordar que un cupo ya se encuentra en manos de Platense por haberse consagrado campeón del Torneo Apertura, después resta el del conquistador del Torneo Clausura, el ganador de la Copa Argentina y esperar qué sucede con la tabla anual. Los dos necesitan ingresar a la Libertadores: el Xeneize lleva dos temporadas sin disputarla, mientras que el Canalla quiere tomarse revancha del 2024 que no pudo superar la primera fase.

Russo fue al entrenamiento: ¿viaja a Rosario?

En la tarde del jueves, Miguel Ángel Russo se hizo presente en el entrenamiento de Boca. Tras obtener el alta hace una semana, el entrenador recibió el permiso para visitar a los jugadores pero no estuvo al frente del ensayo de fútbol, que quedó en manos de Claudio Úbeda.

"Él tenía ganas de venir. Habló con los jugadores, miró la práctica. Úbeda fue quien la llevó adelante, pero él estuvo supervisando todo", expresó el periodista Ezequiel Sosa en TyC Sports. Antes de marcharse, el DT se despidió con un "nos vemos mañana" y cumplió con su palabra, porque se hizo presente en la práctica de Ezeiza.

De momento, no se encuentra confirmada la presencia del entrenador en el banco de suplentes de Boca para el duelo ante Rosario Central. Es una decisión que depende bastante de lo que los médicos determinen en las próximas horas. No se descarta que le permitan viajar, pero con la recomendación de que siga los 90 minutos desde un palco y que parte de su cuerpo técnico se encargue de dirigir a los jugadores.