Alan Velasco es duda en Boca vs. Rosario Central: por qué se hizo estudios

Velasco tuvo que realizarse estudios

A días de uno de los partidos más importante de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino, Boca Juniors recibió una noticia que genera la toma de ciertos recaudos porque Alan Velasco tuvo que someterse a unos estudios médicos de urgencia. Los resultados dieron una clara precisión de si podrá estar o no en cancha ante Rosario Central.

El futbolista viene arrastrando una molestia en el isquiotibial, que la pasada semana le impidió moverse a la par de sus compañeros en los ensayos generales de fútbol. Después de tener el sábado y domingo libres, otra vez la dolencia se hizo presente y esto provocó que desde el club decida iniciar una serie de estudios con el fin de conocer el motivo de este problema. Uno que podría reducir las alternativas del cuerpo técnico de cara un duelo picante en el Gigante de Arroyito.

"Tras los estudios médicos, el diagnóstico es que Alan Velasco no tiene lesión muscular", expresó el periodista Julio Pavoni. Una noticia más que alentadora, pero que obliga a llevar a cabo un seguimiento especial en el que se irán regulando las cargas con el fin de saber cuántas exigencias el jugador puede soportar.

De momento, la presencia del volante dentro de la lista de concentrados para visitar a Rosario Central no se encuentra confirmada pero tampoco descartada. Es probable que haya esperar hasta el sábado para conocer aquellos que serán convocados por Miguel Ángel Russo y Claudio Úbeda. Si vuelve a presentar problemas, se lo va a marginar para evitar el desarrollo de una lesión de gravedad.

¿Russo vuelve a dirigir a Boca?

Lo primero a señalar es que el DT recibió el alta médica en la tarde del pasado viernes 5 de septiembre y pasa los días en el calor de su hogar. Aunque todavía no cuenta con el permiso correspondiente para estar presente en el predio de Ezeiza y manejar la agenda del plantel profesional. En la tarde del martes, el entrenador fue sometido a una nueva tanda de estudios que podría llegar a definir si permanece un tiempo más alejado del mundo deportivo o los médicos consideran que dispone de las condiciones necesarias para retomar su actividad. Mientras que Úbeda está a cargo de los entrenamientos y va a ser el que dirija frente a Rosario Central.

Por otro lado, Boca no le coloca plazos de regreso a Russo, debido a que se está priorizando la salud y en un segundo plano queda lo deportivo. Cuando los médicos determinen que reúne las condiciones necesarias para retomar las presiones de ser el entrenador de un equipo gigante, se lo van a comunicar. Aunque desde su hogar está al tanto de lo que el plantel realiza, el estado físico de los jugadores y brinda órdenes sobre lo que se debe llevar a cabo.