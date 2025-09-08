Recibió el alta: ¿Miguel Russo podrá dirigir a Boca vs. Rosario Central?

Russo recibió el alta y podría dirigir ante Central

Después de tres días de internación en la clínica Fleni, Miguel Ángel Russo recibió el alta médica en la tarde del viernes para regresar a su hogar y así iniciar la etapa final de su recuperación con el fin de retomar sus actividades como entrenador del plantel profesional de Boca Juniors. Aunque todavía no se encuentra definida su presencia en el viaje a la provincia de Santa Fe para enfrentar a Rosario Central.

El parate deportivo del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino, por la presencia de las Eliminatorias Sudamericanas, dio lugar a que la octava fecha quede postergada para el fin de semana del 14 de septiembre. Un tiempo más que considerable para que se puedan recuperar jugadores que estaban lesionados, aquellos que tenían algunas molestias y necesitaban un freno, pero el foco principal está en la salud del entrenador que fue hospitalizado por una infección urinaria que demandó una serie de cuidados y vigilancia de profesionales de la medicina.

A pesar de que Russo recibió el alta médica para regresar al calor de su hogar, pero se encuentran programados unos nuevos estudios para la jornada del lunes. "Si todo continúa como viene estos días, Miguel va a estar viajando con el plantel y va a dirigir el partido”, señaló Leandro Aguilera en TyC Sports. Todo dependerá de cómo se vaya sintiendo con el paso de los días para que pueda conseguir el permiso que le permita dar el presente en unos de los bancos de suplentes del Gigante de Arroyito.

Por otro lado, se tiene conocimiento que la voz de mando quedó en manos de Claudio Úbeda, que se venía desempeñando como ayudante de campo. Mientras que la figura de Juvenal Rodríguez subió una posición de importancia, que se encargará de realizar determinados reclamos a los jugadores de acuerdo con las falencias que vayan quedando expuestas en los partidos como en los ensayos de fútbol.

¿Por qué es un partido de gran revuelo este Boca vs. Rosario Central?

El partido del próximo domingo 14 de septiembre es uno gran importancia tanto para Boca como para Rosario Central para la tabla del Torneo Clausura pero también pensando en la tabla anual que permite obtener el acceso directo a las copas internacionales de la temporada 2026. Una victoria del Xeneize le permitirá quedar primero en su zona, siempre y cuando se den algunos resultados. Para ello es necesario que Central Córdoba y Barracas Central no sumen en sus presentaciones.

En tanto que en la zona de las copas, se puede apreciar que Boca se encuentra segundo en la tabla anual y podría quedar primero en caso de que River no supere a Estudiantes en su visita a La Plata. No es una posición más, debido a que los dos primeros ingresan de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Mientras que el tercero cae a la zona de repechaje y deberá cruzarse con dos rivales para así obtener la verdadera clasificación al certamen.

