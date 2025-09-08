¿Vuelve en 2026? Se fue de Boca y ahora es la figura del Ascenso

Nazareno Solis de Boca a figura de Deportivo Madryn

Muchas veces, los jugadores tardan en alcanzar un rendimiento destacado y esto puede demandar que sea necesario que pasen por varios equipos. Este es al caso de un profesional formado en las inferiores de Boca que se marchó por octava vez de manera consecutiva y ahora es una de las grandes figuras de la Primera Nacional.

En los clubes grandes es bastante común que muchos jugadores tengan pocos partidos para mostrarse y que se vean obligados a marcharse para desarrollar sus carreras. Aquellos que dispongan de un rendimiento destacado van a contar con la chance de ganarse un puesto. Mientras que otros sirven como moneda de cambio para realizar diferentes operaciones como es el caso de Nazareno Solís.

El volante lleva 29 partidos disputados con la camiseta de Deportivo Madryn, donde marcó 5 goles y dio 8 asistencias, que se encuentra primero en la Zona A y con claras chances de disputar la final que le puede dar el ascenso a la Liga Profesional. A cuatro fechas, sus servicios serán determinantes para lograr el sueño de muchos.

Lo particular del contrato de Nazareno Solís es que se fue al conjunto de Madryn por medio de un préstamo por dos años y con una opción de compra, después de que Fernando Gago lo rechazara en el inicio de la vigente temporada. Su carrera expone que estuvo bajo la misma condición en Gimnasia de Mendoza, Patronato, Alvarado, OFI Creta de Grecia, Aldosivi, San Martín de San Juan y Huracán.

No obstante, un rendimiento sostenido y destacado le puede dar al volante la chance de soñar con una oportunidad dentro del plantel que está en manos de Miguel Ángel Russo. Por otro lado, Deportivo Madryn no informó si hará uso de la opción de compra porque la disponibilidad del dinero depende de si se logra el ascenso o no.

¿Fabra se va de Boca?

Por otro lado, se comenzó a rumorear que Frank Fabra se encuentra viviendo sus últimos meses como jugador de Boca y que podría marcharse de manera definitiva en el mercado de pases de verano. El lateral colombiano está marginado y solo queda esperar que su contrato llegue a su fin dentro de poco.

Los comentarios que comienzan a circular exponen que no se daría una charla para renovarle el vínculo y se optará que se vaya de manera libre del club. Mientras que desde Diario AS Colombia señalan que el futuro del jugador podría estar en la MLS, que ya recibió varios sondeos de distintos clubes. Tampoco hay que descartar que regrese a su país e inicie la recta final de su carrera como profesional.