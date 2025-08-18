Escándalo en la Primera Nacional: el penal no cobrado en Nueva Chicago vs. Central Norte

Video: el insólito penal que no le cobraron a Central Norte de Salta en los minutos finales del duelo ante Nueva Chicago.

Un nuevo papelón arbitral marcó un partido de la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino, en esta ocasión en el duelo disputado en Mataderos entre Nueva Chicago y Central Norte de Salta por la fecha 27 de la Zona B. Ya en tiempo de descuento y con el marcador igualado sin goles, el referí Pablo Giménez no cobró un clarísimo penal para el conjunto norteño, que podría haber derivado en una importante victoria en condición de visitante. De forma insólita, sancionó una falta en ataque para el 'Torito' ante la incredulidad de los futbolistas del 'Azabache'.

La jugada en cuestión se generó tras un centro desde el sector izquierdo del ataque que Rodrigo Acosta conectó de cabeza; el arquero Alan Díaz respondió de forma espectacular a puro reflejo pero, tras un rebote en el palo, la pelota quedó suelta dentro del área chica. Diego Ledesma, el futbolista que más cerca estaba después del remate de su compañero, quiso empujarla con el arco vacío aunque cayó claramente tomado de la camiseta por el defensor Agustín Aguirre. A pesar de la infracción, Giménez dejó seguir la jugada y finalmente dio un tiro libre a favor del local por una mano durante la caída de Ledesma, quien se levantó sin poder creer lo sucedido.

Con este resultado, Nueva Chicago y Central Norte continúan en la zona baja de la tabla de posiciones, ubicándose 12vo con 33 unidades y 14vo con 30 respectivamente y con el objetivo de ingresar al Reducido ya lejos a falta de siete jornadas para el final. El próximo fin de semana, el verdinegro visitará a su clásico Deportivo Morón el sábado 23 a partir de las 15:30 horas; por su parte, los salteños recibirán al líder de la Zona B Gimnasia de Mendoza ese mismo día a las 20.

Otro fin de semana cargado de polémicas arbitrales en la Primera Nacional

El penal no sancionado por Giménez no fue, increíblemente, la mayor polémica de esta fecha en la Primera Nacional: también en los minutos finales del duelo entre Almagro y Atlanta jugado en José Ingenieros, el gol de Axel Rodríguez para el 'Tricolor' fue anulado en dos ocasiones (la primera por un offside existente pero que el árbitro principal interpretó que no era, la segunda vez para ratificar ese cobro después de ocho minutos), un fallo que en el medio causó las expulsiones por reclamos de Nicolás Previtali, el capitán del 'Bohemio', y de su DT Luis García. "Lo que me dijo la asistente (Laura Fortunato) es que lo anuló porque vio que fue offside, pero el árbitro interpreta que la peina uno de ellos, como todos interpretamos. La peina uno de ellos y habilita, porque sale habilitado. Termina siendo gol. No sé cuál fue el punto de vista para cobrar offside, ni ellos me pueden decir", expresó furioso Ángel González, volante del local, tras el partido.

El árbitro Franco Acita charla con la asistente Laura Fortunato: tras diez minutos de protestas y confusión, anuló el tanto de Almagro por offside.

"Hay cosas que se tiene que rever, esto no puede quedar así. Se necesita una solución fuerte para que los partidos se definan entre los jugadores y no con situaciones ajenas a nosotros", finalizó. Este empate dejó a los de Villa Crespo terceros a cuatro puntos de Deportivo Madryn, que va puntero, y a los de Tres de Febrero en la decimotercera posición, a cinco de los puestos de Reducido y a cinco del descenso directo a la Primera B.