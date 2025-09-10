Boca volvió a sumar una mala noticia para el torneo local: sigue sin Pellegrino

Marco Pellegrino enciende las alarmas en Boca

Tras el final de la fecha FIFA, la agenda del Torneo Clausura recupera su protagonismo y esta expone que Boca tiene problemas para poder hacer uso de los servicios de Marco Pellegrino dentro de la defensa. Esto es producto de que sigue entrenando de manera diferenciada y obliga a pensar en un cambio obligado ante Rosario Central.

Hay que recordar que el zaguero sufrió un desgarro de segundo grado hace dos semanas y que el parate del campeonato fue ideal para que pudiera recuperarse sin saltearse etapas. Aunque la vuelta a los entrenamientos en la jornada del martes expuso que todavía no está al 100% de sus capacidades. Al tratarse de un partido más que importante para la tabla de la Zona A y el acceso a las copas del 2026, lo mejor no es arriesgar.

Lo cierto es que Marco Pellegrino no se entrena a la par de sus compañeros y todo pareciera indicar que tendría que sumar una semana más con el desarrollo de tareas especiales para recuperarse. La intención es no apurarlo porque podría generar que el desgarro se transforme en uno mayor, que demande un periodo de tiempo más elevado para tenerlo nuevamente disponible.

Es por ello que se considera de manera muy seria la posibilidad de que Ayrton Costa forme parte del once titular y pise el campo de juego del Gigante de Arroyito. Sus estadísticas frente a Aldosivi muestran que tuvo dos despejes, ocho intercepciones, cuatro recuperaciones y un elevado grado de efectividad en los pases. Además, se impuso en cuatro de los seis duelos que disputó.

Son grandes las chances de que se arme una dupla central junto a Lautaro Di Lollo con el fin de frenar al poderío ofensivo de Rosario Central que contará con Santi López, Alejo Véliz, Ángel Di María, Ignacio Malcorra y Jáminton Campaz. Todos jugadores de gran peso y que pueden marcar la diferencia en caso de que dispongan de una buena tarde.

Los otros lesionados

Por otro lado, se debe considerar que Agustín Marchesín se encuentra totalmente descartado para el partido ante Rosario Central, debido a que padeció un desgarro en el gemelo derecho frente a Aldosivi. Se estima que tendrá dos semanas más de recuperación y que su lugar quedará en manos de Leandro Brey.

Mientras que Ander Herrera y Tomás Belmonte se encuentran trabajando a la par de sus compañeros pero todavía no cuentan con el alta correspondiente para sumar minutos. El caso del experimentado volante español es muy particular, debido a que arrastra cuatro lesiones musculares y pretenden llevarlo de a poco sin plazos con el fin de que alcance el 100% de su estado físico.

En tanto que el ex jugador de Lanús está recuperando del desgarro que sufrió antes del clásico con Racing y tiene chances de ser convocado al encuentro ante Rosario Central. Se estima que estará en el banco de suplentes esperando la oportunidad de tener algunos minutos que le permitan ganar rodaje profesional.