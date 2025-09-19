Russo mete mano en Boca: los cambios que hará ante Central Córdoba con Cavani ausente

Boca recibe a Central Córdoba de Santiago del Estero y Russo hará varios cambios: sin Cavani, las modificaciones que realizará.

Boca Juniors quiere seguir con la buena racha en el Torneo Clausura y, para recibir este domingo a Central Córdoba de Santiago del Estero, tiene casi todo confirmado con dos cambios. El entrenador, Miguel Ángel Russo, que regresó frente a Rosario Central, ya definió el reemplazante de Edinson Cavani y haría otra modificación en la formación titular.

En la práctica matutina de este jueves en el predio de Ezeiza, el uruguayo no estuvo presente debido a la distensión en el psoas derecho que lo marginará por varios días de la actividad. En su lugar, Russo decidió que juegue Milton Giménez, por lo que todo indica que el exjugador de Banfield y Atlanta será el acompañante de Miguel Merentiel en la zona ofensiva.

Por otro lado, el cambio restante con respecto a los 11 que jugaron en el Gigante de Arroyito será el regreso a la titularidad de Agustín Marchesín al arco. Si bien el arquero había hecho una gran recuperación de su lesión muscular para estar en Rosario, el cuerpo técnico optó por darle más descanso y elegir a Leandro Brey, que ante los santiagueños volverá a estar en el banco de los suplentes.

Aunque algunos medios como ESPN y TyC Sports deslizaron a comienzos de esta semana que el DT tenía en mente sacar a Carlos Palacios por su cruce con Claudio Úbeda al salir de la cancha frente a Rosario Central, el chileno estaría desde el comienzo por lo que, de no surgir inconvenientes de aquí al domingo, el resto de los 11 serían los mismos que ante el "Canalla".

Por último, quien podría hacer su retorno al banco de los suplentes es el defensor Marco Pellegrino, quien había padecido una lesión muscular grado II del obturador externo izquierdo. Además, restará saber si Ander Herrera y Tomás Belmonte tienen un lugar entre los reservas, ya que están recuperados totalmente de sus lesiones.

La probable formación de Boca Juniors vs. entral Córdoba de Santiago del Estero

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Las charlas del cuerpo técnico con Palacios

El cuerpo técnico de Miguel Russo tuvo dos conversaciones. Una se dio con Carlos Palacios en donde le notificaron que tiene derecho a quejarse de aquello que considere injusto y pedir las explicaciones que crea necesarias. Aunque los gestos y este tipo de enojos deben quedar reservados para la intimidad del vestuario o en los entrenamientos, que son a puertas cerradas.

Mientras que el resto del equipo recibió una indicación similar con el fin de que no se mencione a Boca por motivos que no sean deportivos en los medios. Hay una intención clara de disminuir el perfil y así obtener tranquilidad que permita desarrollar una idea, además de provocar un clima que genere unidad dentro del vestuario.

En lo que respecta al encuentro ante Central Córdoba, se comenzó a mencionar que Williams Alarcón y Alan Velasco se encuentran en la consideración de Miguel Ángel Russo por el nivel que muestran en cada uno de sus ingresos. Justamente los dos podrían llegar a pelear por el lugar de Carlos Palacios. Desde el Xeneize señalan que se trataría de un cambio deportivo y para nada vinculado con los gestos que el chileno le hizo a Claudio Úbeda.