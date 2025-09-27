¿Qué jugadores perdió Boca para visitar a Defensa y Justicia?

Las bajas en Boca para jugar ante Defensa y Justicia.

La lista de concentrados para visitar a Defensa y Justicia en Florencio Varela expone que Boca tendrá tres jugadores menos al momento de pensar en el armado del once inicial, y que Claudio Úbeda deberá resolver este problema para conseguir los tres puntos que le permitan acercarse a la clasificación de la Copa Libertadores del 2026. Aunque no son todas malas noticias, porque la nómina presenta un regreso que puede aportar mucha jerarquía.

Uno de los jugadores que quedó al margen de los concentrados es Exequiel Zeballos, que para el cuerpo técnico no reúne las condiciones necesarias en lo que respecta a lo físico y lo deportivo como para sumar minutos, y mucho menos ser una alternativa que permita cambiar lo que sucede en el campo. No hay ningún tipo de lesión. Solo se trata de una medida enfocada para hacerle entender al Changuito que debe comprometerse un poco más en los entrenamientos.

Por otro lado, se conoció que Edinson Cavani no logró recuperarse de la distensión del Psoas derecho y los médicos determinaron que es mejor reposo que arriesgarlo. Cualquier paso en falso puede provocar que el dolor se agrande y el tiempo de recuperación sea mucho mayor a lo esperado. Lo mismo sucede con Carlos Palacios. "El jugador sufrió una distensión del músculo pectíneo izquierdo", expresa el parte médico que el club difundió en sus redes sociales.

Sin embargo, la nómina de concentrados de Boca expuso que Ander Herrera vuelve a estar disponible y hasta podría sumar minutos en caso de que Claudio Úbeda determine que es necesario. Hay que recordar que su último partido oficial fue en la primera fecha del Mundial de Clubes frente al Benfica de Portugal. El volante no llegó a la media hora de juego que debió solicitar la modificación porque no se encontraba en condiciones de jugar.

Russo no dirige en Florencio Varela

En la semana, Miguel Ángel Russo estuvo internado en dos oportunidades y en la jornada del viernes se resolvió que no ocupe un lugar en la delegación de Boca que visitará a Defensa y Justicia en Florencio Varela. Esto permite entender que Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez formarán una dupla técnica que se encargará de conducir al equipo durante los 90 minutos.

Lo que se desprende es que los médicos le aconsejaron a Miguelo que debe descansar y darle un lugar privilegiado a su salud antes que la vida deportiva del Xeneize. Por ende, el DT comunicó que se iba a quedar en su hogar y seguirá desde allí todo lo que suceda durante la tarde de este sábado.

La ausencia del técnico en el banco de suplentes de Boca para visitar a Defensa y Justicia se encuentra justificada en el esfuerzo que debe llevar a cabo. Algo que su organismo no puede afrontar después de estar dos veces internado bajo vigilancia profesional. Recién el lunes se determinará si regresa a los entrenamientos o su receso deportivo se extenderá por varios días más.

Los detalles de Defensa y Justicia vs. Boca

Televisión : TNT Sports.

: TNT Sports. Hora : 19 (hora argentina).

: 19 (hora argentina). Árbitro : Jorge Baliño.

: Jorge Baliño. Árbitro asistente 1 : Maximiliano Del Yesso.

: Maximiliano Del Yesso. Árbitro asistente 2 : Hugo Páez.

: Hugo Páez. Cuarto árbitro : Jorge Broggi.

: Jorge Broggi. VAR : Salomé Di Iorio.

: Salomé Di Iorio. AVAR: Lucas Comesaña.

El probable once de Boca

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Alan Velasco o Williams Alarcón; Miguel Merentiel, Milton Giménez.