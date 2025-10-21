“Metete al área”: el inesperado 9 que el Chicho Serna pidió para Boca

El ex integrante del Consejo del Fútbol para que Úbeda encuentre a un delantero goleador

Una de las cosas que más buscan los equipos en los mercado de pases es la contratación de delanteros que les aseguren un considerable caudal de goles por temporada. Es por ello que el “Chicho” Serna deslizó que Claudio Úbeda debería cambiar de posición a un volante con el fin de que este sea el nuevo nueve de Boca en los próximos partidos que restan del Torneo Clausura con el fin de aprovechar una particularidad.

Muchas veces, las modificaciones que se dan en los equipos se encuentran pensadas para aprovechar los buenos momentos que determinados jugadores pasan. Dejarlos en el banco porque no se adaptan al esquema es un desperdicio. Es por ello que este tipo de situaciones podría dar lugar a algo muy particular en el Xeneize en caso de que se ponga en marcha.

“Con la cantidad de centros que tiramos era impresionante. Es más, yo pensé que a Battaglia lo tiraban de nueve. Lo hubiera dejado dentro del área. Si está dulce con el gol, hay que buscar alternativas. Si tirás tantos centros y no los ganás, bueno, Rodrigo, si vos sos el goleador del equipo, metete al área”, expresó el “Chicho” Serna en El Show de Boca.

“A veces hay que jugarse esa carta. Por ahí quedás desordenado, pero es el riesgo que hay que correr. Por eso digo: yo soy el hincha, no el entrenador”, agregó. Si bien, su idea es algo bastante particular de poner en marcha, lo que se podría intentar es ensayar que aparezca de “sorpresa” en el área y de esta forma tener mayores facilidades para impactar con el balón.

Son medidas que se deben ensayar con el paso de los entrenamientos, pero que los partidos le pueden estar dando a Claudio Úbeda algunos indicios de que el volante central, que muchas veces se desempeña como zaguero, dispone de determinados elementos en su juego para sumarse a la zona de ataque y responder de la manera deseada.

Chau Chicho Serna: el ídolo rompió el silencio y reveló toda la verdad sobre su salida de Boca

A comienzos de agosto, Juan Román Riquelme tomó la decisión de ponerle un punto final a la estadía del Consejo de Fútbol en Boca después de que los resultados deportivos no lo estuvieron ayudando en el campo de juego. Esto provocó que se registren las salidas de Raúl Cascini y del “Chicho” Serna, mientras que el “Chelo” Delgado permanecerá en su cargo y en los próximos meses podrá elegir a un manager para que lo acompañe.

“Hoy doy un paso al costado. No porque quiera alejarme del club, siempre estaré cuando me necesiten, me alejo porque di todo y más y no fue suficiente, porque mi amor por estos colores es muy grande y porque Boca siempre, siempre, estará por encima de todo”, expresó Mauricio Serna en una carta que escribió en las redes sociales para anunciar su salida de Boca.

Durante su paso por el club como integrante del Consejo de Fútbol, se lograron los siguientes títulos: Superliga 19/20, Copa Diego Armando Maradona 2020, Copa Argentina 2021, Copa de la Liga Profesional 2022, Liga Profesional 2022 y Supercopa Argentina 2023. Aunque el golpe registrado en la final de la Copa Libertadores del 2023 fue uno los hitos que este grupo de dirigentes tuvo que afrontar.

