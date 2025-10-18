Boca perdió contra Belgrano en el Torneo Clausura: Paredes hizo un gol en contra

Boca perdió 2-1 con Belgrano de Córdoba, en condición de local, en el marco de la fecha 14 del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

En el partido disputado en el estadio La Bombonera, el delantero Lucas Passerini abrió el marcador a los 11 minutos del complemento, de tiro penal, y Leandro Paredes -en contra-, amplió la ventaja a los 17. El delantero Exequiel Zeballos descontó a los 20 minutos.

Con este resultado, el equipo de Claudio Úbeda recaló al séptimo puesto del Grupo A con 17 puntos y fue superado justamente por Belgrano. En lo inmediato, Boca visitará a Barracas Central el próximo lunes 27 desde las 16 horas en el estadio Claudio Fabián Tapia por el partido pendiente de la fecha 12. Por su parte, los de Ricardo Zielinski escalan a la cuarta posición con 18 puntos y, en la próxima fecha, recibirán a Tigre en el estadio Julio César Villagra con horario y día a confirmar.

En los primeros 15 minutos de juego, Boca y Belgrano estaban dando un intenso arranque de partido con ocasiones por ambos lados. El primero que amenazó el arco rival fue el defensor Gabriel Compagnucci que, tras un rebote que dio el arquero Agustín Marchesín, remató alto y se erró la apertura de marcador para Belgrano.

Minutos después, el uruguayo Miguel Merentiel recibió la pelota cerca de la medialuna y remató ante la salida del arquero, pero su disparo se fue apenas desviado. Ya en el complemento, a los 8 minutos, el árbitro Pablo Dóvalo recurrió al VAR y sancionó penal por un pisotón de Lautaro Di Lollo sobre Passerini dentro del área. El mismo Passerini transformó el penal en gol para abrir el marcador.

A los 17 minutos, tras un tiro libre de Lucas Zelarrayán la pelota cayó en el primer palo donde Passerini la volvió a meter al punto penal y el mediocampista Leandro Paredes se la llevó puesta, anotó en contra y aumentó la ventaja para el visitante. El delantero Exequiel Zeballos descontó para Boca a los 20 minutos del complemento. Tras una gran habilitación del uruguayo Miguel Merentiel sobre la derecha, el delantero Zeballos sacó un zapatazo cruzado y recortó distancias en el marcador.

En el tramo Boca siguió buscando, con más desorden que fútbol, pero no generó peligro y además chocó con la solidez defensiva de su rival, que se llevó un premio inesperado.