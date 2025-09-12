Sorpresa en Boca por la inesperada vuelta del Chicho Serna tras su salida del Consejo de Fútbol

Sorpresa en Boca por la inesperada vuelta del Chicho Serna tras su salida del club

Mauricio "Chicho" Serna causó sorpresa en el mundo Boca Juniors en las últimas horas con su reaparición semanas después de su salida del Consejo de Fútbol junto a Raúl Cascini. El exjugador y referente dijo presente otra vez en el club a poco más de un mes de presentar la renuncia junto a su excompañero para presenciar un partido, por lo que la noticia no pasó para nada inadvertida. Cabe destacar que, de los ídolos, sólo Marcelo "Chelo" Delgado sigue junto a Juan Román Riquelme dentro de la dirigencia.

El exvolante colombiano estuvo en el triunfo por 2 a 0 de la Reserva de Mariano Herrón contra Central Córdoba de Santiago del Estero. El mencionado conjunto cosechó una victoria vital para mantenerse a tres puntos de Belgrano de Córdoba que sigue como líder en la Zona A del Torneo Proyección. "Chicho" no se perdió la oportunidad de estar en cancha y horas más tarde se conocieron los motivos de su inesperada visita.

Chicho Serna volvió a Boca: los motivos de su regreso al Xeneize

"Estuvo presente en la Reserva ya que Serna mantiene relación con Riquelme, Delgado y el Cuerpo Técnico", aseguró el periodista Facundo Pérez en DSports, donde reveló la razón por la que el exfutbolista que ganó todo con Boca estuvo otra vez en el club. De esta manera, quedó más que claro que más allá de su salida de la institución la relación con sus excompañeros no está rota ni mucho menos. Es que juntos ganaron varios títulos tales como la Copa Libertadores en dos oportunidades y la Intercontinental contra el Real Madrid en Japón.

Cabe destacar que los de Herrón ganaron con los goles de Santiago Dalmasso y Valentino Simoni contra el equipo juvenil del "Ferroviario" que marcha noveno en la tabla. La próxima fecha visitarán a Defensa y Justicia el martes 16 de septiembre desde las 15. En este cotejo buscará seguir por la senda victoriosa ya que acumula 6 triunfos, un empate y 2 derrotas en lo que va del campeonato.

La reaparición del ídolo y ex mediocampista nacido en Medellín se dio dos semanas después del hecho que vivió en Neuquén mientras cenaba en Villa La Angostura. El referente del "Xeneize" se vio obligado a salir del lugar debido a que su auto estaba mal estacionado. Sin embargo, cuando cruzó la puerta se dio cuenta que le habían roto una ventanilla y robado algunas pertenencias. Para su suerte, los efectivos policiales trabajaron rápidamente para encontrar al culpable de este hecho y llegaron a él poco después para luego devolverle sus objetos al exdirigente de Boca.

Los títulos ganados por Boca con Chicho Serna en el Consejo de Fútbol

Superliga 2019/2020.

Copa Diego Armando Maradona 2020.

Copa Argentina 2021.

Copa de la Liga Profesional 2022.

Liga Profesional 2022.

Supercopa Argentina 2023.

Mauricio "Chicho" Serna y Raúl Cascini dejaron de pertenecer al Consejo de Fútbol de Boca

Las estadísticas del Chicho Serna como jugador en Boca