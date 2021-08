Mariano Closs increpó al Pollo Vignolo para que revele un secreto de Boca: "No seas pícaro"

Mariano Closs no tuvo filtro para increpar al "Pollo" Sebastián Vignolo por un secreto que guarda del Consejo de Fútbol sobre la ausencia de Alan Varela en el primer equipo de Boca.

El nuevo Boca Juniors de Sebastián Battaglia lleva poco más de una semana y ya hay polémica, revuelo y discusiones por cómo para al equipo en cancha. Por este motivo en ESPN FC, Mariano Closs apuntó al Sebastián Vignolo porque el "Pollo" sabe quien es el responsable de que el volante Alan Varela no sea tenido en cuenta por el flamante DT.

"No te hagas el pícaro porque vos sabes quien es y te estás mordiendo la lengua", lanzó Closs a su compañero y este último no supo que decir ante esas palabras: "No sé, yo pregunté por qué no juega Varela solamente". Por su parte Oscar Ruggeri también se dirigió hacia Vignolo sobre este tema: "está un poquito coloradito, ¿tomaste sol?", preguntó el "Cabezón" y el "Pollo" le respondió: "Ya sabés por qué".

La charla no tuvo mucha más relevancia pero la polémica continúa en el mundo Boca y Sebastián Battaglia da sus primeros pasos luego de su debut oficial. Por lo pronto el equipo ganó en su debut y se prepara para lo que será una nueva fecha en la Liga Profesional de Fútbol en donde está obligado a sumar para no quedarse en el fondo de la tabla.

Se viene la octava fecha

Luego de no conseguir una victoria en las primeras seis fechas y ganar recién en la séptima -y con polémica- ante Patronato en La Bombonera los de Battaglia intentarán mantener la buena racha ante Platense. Este miércoles 25 de agosto a partir de las 21:00 el "Xeneize" se verá las caras contra el "Calamar" en Vicente López con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

El nuevo vestuario "Xeneize"

Boca está feliz con la llegada de Sebastián Battaglia y el primer triunfo en el campeoanto. A través de sus redes mostraron como quedaron los cambios realizados en el vestuario en estos días, quedando totalmente remodelado de cara a todo lo que se viene para este Boca. Aún está con vida en el torneo local aunque lejos de la punta, y tiene pendiente el duelo por Copa Argentina ante el "Patrón" de Paraná.