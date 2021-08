¿Fue falta? el polémico gol anulado a Patronato contra Boca en la Bombonera

A Patronato le anularon un gol totalmente válido ante Boca en La Bombonera que significaba la ventaja del conjunto visitante.

Boca Juniors y Patronato se enfrentan por la séptima fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Corrían 27 minutos de la primera mitad y el "Patrón" tuvo un córner a favor en los pies de Héctor Canteros que conectó Leandro Marín para convertir el primer tanto para el visitante. Pero antes de que el ex "Xeneize" salga a festejarlo el árbitro Silvio Trucco cobró falta sobre el arquero Agustín Rossi que no existió.

El jugador que desacomodó al arquero de Boca fue su compañero Advíncula y Marín tuvo el arco libre para convertir el gol. El árbitro no lo vio así y le anuló el tanto al conjunto de Paraná que no pudo ponerse en ventaja. Minutos después se fue al descanso igualando 0 a 0. Antes, tuvo una chance inmejorable de gol en los pies de Brian Nievas quien no llegó a conectar un pase de Nicolás Delgadillo que no pudo terminar en el tanto del "Patrón".

Por su parte, los dirigidos por Sebastián Battaglia en el debut oficial del técnico no pudieron generar situaciones claras de gol que inquietaran a Ibáñez. El mejor fue Cristian Pavón y el más flojo, al menos en defensa, fue el colombiano Frank Fabra que perdió pelotas que terminaron en ataques del equipo visitante.

Los 11 de ambos equipos

Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Cristian Medina, Esteban Rolón, Juan Ramírez; Cristian Pavón, Luis Vázquez y Norberto Briasco serán los 11 que saltarán al campo de juego para defender los colores del equipo de "La Ribera" esta noche. El nuevo DT buscará borrar la imagen de la derrota ante Estudiantes la fecha anterior. Optará por un 4-3-3 dándole lugar a algunos jóvenes pero priorizará la defensa como un sitio de experiencia en campo propio.

Por su parte Patronato, que viene de vencer por 1 a 0 a Central Córdoba, saldrá con los siguientes titulares: Matías Ibáñez; Leandro Marín, Sergio Ojeda, Oliver Benítez, Facundo Cobos; Gabriel Gudiño, Franco Leys, Brian Nievas, Nicolás Delgadillo; Héctor Canteros; Sebastián Sosa Sánchez. Iván Delfino saldrá con un equipo más conservador, debido a que dispondrá de dos líneas de cuatro en defensa y mediocampo y optará por un enganche y un único delantero.