Los cinco jugadores más caros de Boca ante River en el Superclásico

Dos de los jugadores más caros del plantel podría marcharse en el próximo mercado de pases.

La fecha 15 del Torneo Apertura se destaca por la presencia de un nuevo episodio del Superclásico del fútbol argentino. En esta oportunidad, los 90 minutos se van a desarrollar en el estadio Monumental. La previa expone que el plantel de River dispone de cinco jugadores que son muy bien valorados para el mercado internacional y que una buena actuación ante Boca podría aumentar su valor.

Lo primero a destacar es que muchas veces las cláusulas de rescisión que los clubes les colocan a los equipos no coinciden en nada con lo que los demás equipos se encuentran dispuestos a pagar. Un ejemplo es el caso de Lautaro Rivero, que posee un valor de 100 millones de dólares para marcharse, pero es una invitación indirecta para que los interesados abran negociaciones de manera formal y evitar que suceda lo mismo que con Franco Mastantuono.

De acuerdo con el listado que figura en Transfermarkt, es posible apreciar que el jugador mejor valorado de River y disponible para enfrentar a Boca es Kendry Páez con un valor de 9 millones de euros. Hay que recordar que se encuentra a préstamo desde el Chelsea y que dispone de una cláusula de salida en caso de no llegar a disputar el 50% de los encuentros hasta el inicio del Mundial. También se reconocerá un ingreso por concepto de vidriera,ya que no se colocó una opción de compra.

Luego en la nómina aparecen Aníbal Moreno con 8 millones y tercero Lautaro Rivero con 7 millones. Este último viene de renovar su contrato con River hasta el próximo 31 de diciembre del 2029. Lo particular es que los rumores hablan de una posible salida en el mercado de pases de invierno, debido a que son varios los clubes que lo pretenden. Se estima que su destino futbolístico podría estar en la liga de España, pero tampoco descartan un paso por Inglaterra.

Mientras que el podio termina de completarse con Kevin Castaño en el cuarto lugar con un valor de 6.5 millones de euros. Lo particular es que el volante colombiano a River le costó casi 20 millones de dólares. Uno que no pasa por un buen nivel y que los hinchas le soltaron la mano, al punto que piden su salida. Fue uno de los más silbados en la previa de la victoria frente a Carabobo en el marco de la Copa Sudamericana. El quinto mejor valorado es Maximiliano Salas con 5 millones, que pasó a ser suplente desde la llegada de Eduardo Coudet.

El posible once de River para enfrentar a Boca

Lo primero a mencionar es que Eduardo Coudet cuenta con Franco Armani a disposición, porque acaba de recibir el alta médica, pero se decidió que siga esperando su turno para regresar. Una noticia que acaba de despejar cualquier duda y poner a Santiago Beltrán como titular indiscutido frente a Boca. Mientras que en la defensa no habrá grandes variaciones a lo que se viene observando en el armado del once titular.

Por otro lado, la lesión de Fausto Vera obliga a pensar en un ingreso desde el banco de suplentes. Dependiendo de dónde venga el comentario desde adentro del “Millonario”, los candidatos a reemplazarlo son Kevin Castaño y Giuliano Galoppo. En tanto que Kendry Páez tendría un lugar ganado por lo hecho en el segundo tiempo frente a Carabobo y le estaría mandando a Ian Subiabre al banco de suplentes, que presenta una curva descendente en su rendimiento.

Entonces, pasando en limpio, el once que Eduardo Coudet tiene en mente para que River reciba a Boca sería con los siguientes nombres: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Kendry Páez; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.