Lo quiso Boca, rechazó la oferta y descendió con otro club

Una estrella del fútbol sudamericano rechazó una importante oferta de Boca Juniors meses atrás, no tuvo un buen torneo y se fue al descenso con su club.

El último mercado de pases del fútbol argentino tuvo varias idas y vueltas. Juan Román Riquelme tenía en la mira a un importante delantero sudamericano que se destacó con su selección y además la rompía en su equipo. Hablamos del atacante colombiano Miguel Borja, quien se desempeñaba en el Junior de Barranquilla y ante las ofertas de Boca y Gremio de Porto Alegre optó por el club brasileño que descendió el pasado 9 de diciembre.

Mientras disputaba la Copa América en Brasil y una vez finalizado dicho certamen el contacto por parte de la institución boquense estuvo pero no hubo acuerdo económico. El jugador que convirtió en la tanda de penales ante Argentina y bailó adelante del "Dibu" Emiliano Martínez, priorizó el torneo y luego definió que su futuro no estaría en nuestro país. No tuvo suerte en su elección y la incógnita al momento es si el "Xeneize" lo buscará de nuevo.

La situación del elenco "Carioca" empeoró con el paso de las fechas. Necesitaba una serie de resultados para quedarse en la primera división del Brasileirao, pero a pesar de que ganó su partido ante el Atlético Mineiro, lo que sucedió en otros encuentros le jugó en contra. De esta manera, el club brasileño jugará la tercera temporada de su historia en la segunda categoría teniendo en cuenta que, anteriormente, la disputó en 1992 y 2005.

Por su parte, Boca sufrió la ausencia de un delantero en los torneos que disputó. La falta de gol en instancias decisivas fue el punto más flojo hasta el momento, más allá de que Sebastián Battaglia encontró en Luis Vázquez su nueve de área. Teniendo en cuenta la posible salida de sus compatriotas Edwin Cardona y Sebastián Villa, se le abriría una importante puerta a Borja si sueña con estar en el club.

Las razones por las que no cerró su vínculo con el "Xeneize"

"Estuvimos cerca, estuve en la Copa América y no tenía de pronto mucho acercamiento. Mi empresario Juan Pablo no me contaba mucho porque hay que saber manejar ese tipo de momentos. No quería saber mucho porque tenía una responsabilidad muy grande en la Copa América y no podía pensar en Boca ni en otras cosas", afirmó Borja en una entrevista brindada a ESPN Fútbol Colombia.

En medio del certamen internacional los llamados por parte de la dirigencia de Boca llegaron pero no hubo algo concreto para que se dé su arribo: "No le metí mucha fuerza. Sé que hubo interés, llamaron los directivos, no llegaron a un acuerdo económico y no pude ir" y amplió: "A cualquier delantero de América le gustaría ir, pero pasó por otro tema que uno no puede dejar de lado", concluyó.