Borja no llegó a Boca y apuntó contra el Consejo de Fútbol: "No llegaron a un acuerdo"

El delantero de la Selección colombiana Miguel Borja reveló por que no llegó a Boca en el último mercado de pases y apuntó contra el Consejo de Fútbol del "Xeneize".

El pase de Miguel Borja a Boca Juniors sin dudas movía el mercado en el fútbol argentino. La llegada del delantero colombiano proveniente del Junior fue el gran interés del Consejo de Fútbol comandado por Juan Román Riquelme y finalmente no se pudo concretar. El jugador contó en ESPN Colombia los motivos por los que no arribó al equipo argentino y siguió su carrera en Gremio.

"Estuvimos cerca, estuve en la Copa América y no tenía de pronto mucho acercamiento. Mi empresario Juan Pablo no me contaba mucho porque hay que saber manejar ese tipo de momentos. No quería saber mucho porque tenía una responsabilidad muy grande en la Copa América y no podía pensar en Boca ni en otras cosas", afirmó Borja.

En medio del certamen internacional los llamados por parte de la dirigencia de Boca llegaron pero no hubo algo concreto para que se dé su arribo: "No le metí mucha fuerza. Sé que hubo interés, llamaron los directivos, no llegaron a un acuerdo económico y no pude ir" y amplió: "A cualquier delantero de América le gustaría ir, pero pasó por otro tema que uno no puede dejar de lado", concluyó.

La tanda de penales contra Argentina en la Copa América

En medio de la entrevista, al delantero le consultaron sobre el partido contra Argentina en la que Emiliano "Dibu" Martínez fue figura en los penales. Antes de patear, Borja también sufrió al arquero argentino que le dirigió unas palabras mientras se preparaba para patear. El delantero convirtió y luego bailó delante del argentino aunque de poco sirvió ya que el equipo de Scaloni avanzó a la final.

El colombiano declaró como vivió ese momento: "Le iba a pegar para donde él se tiró pero por como estaba hablando, que me estaba diciendo unas cosas tremendas, me dio rabia y pateé así de fuerte. Porque tú le puedes hablar a otro jugdor de que no tiene experiencia pero para sacarlos del partido. Pero no decir las palabras", afirmó el delantero.