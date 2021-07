Los penales de Emiliano Martínez en la Copa América: atajadas, "boqueadas" y festejo descontrolado

La Selección Argentina se transformó en finalista de la Copa América y "Dibu" fue el gran héroe de la noche. Show imperdible del 1.

Después de un partido en el que fue dominador en el primer tiempo, pero después se tiró atrás y sufrió, Argentina fue a los penales contra Colombia y Emiliano Martínez se convirtió en el máximo héroe del encuentro de la Copa América 2021. El arquero nacido en Independiente y actual figura del Aston Villa de Inglaterra, que se quedó con la titularidad a base de grandes rendimientos, mostró su mejor versión y dejó a la vista porqué es un indiscutido para el entrenador Lionel Scaloni.

Más allá de atajar tres penales, con grandes intervenciones, el "1" hizo un show que enloqueció a los fanáticos en redes sociales. Cuando tuvo al defensor Yerry Mina adelante, quien lo lesionó en el duelo de Eliminatorias hace poco más de un mes, comenzó a hablar bajo los tres palos. "Estás nervioso, estás nervioso... Te conozco a vos, hacete el boludo, ya te conozco. Mirá como te lo atajo, eh; mirá que te como hermano", tiró sonriente y se lanzó hacia su izquierda quedándose con la pelota. Previamente, hizo lo mismo con Dávinson Sánchez.

Tras el penal de Leo Paredes, fue Miguel Borja el que se acercó. La pelota no aparecía y el colombiano comenzó a quejarse. "A vos te gustaba hablar en el entretiempo, ¿no? Estabas hablando. No le tirés la pelota, no la tirés", le dijo al alcanzapelotas. Y otra volvió a centrar su atención en el jugador: "¿Estás cagado no? ¿Te gusta mirar no? Mirame a la cara", le habló. Pero esa vez, no pudo. De todas formas, iba a tener revancha.

Mirá la tanda:

Sobre el cierre de la tanda, Lautaro Martínez hizo lo propio y le tocaba a "Dibu" ser el dueño del destino de Argentina. Por supuesto, no falló. A Edwin Cardona no le habló, solo saltó de un lado a otro sobre la línea del arco. El jugador de Boca disparó y Emi se lanzó sobre su izquierda, tapando el tercero de la serie. Otra vez, Argentina a la final. "Colombia jugó un buen segundo tiempo, tuvimos ocasiones, nos llevaron a los penales... Es cuestión de suerte. Me toco a mí hoy", manifestó tras la serie.

Durante la charla con la prensa se mostró muy emocionado, por estar lejos de la familia hace más de 40 días. "Es un trabajo en conjunto de 70 personas que venimos por un sueño. Lo dijimos el primer día, queríamos jugar una final y que mejor que Brasil en su casa", manifestó con lágrimas en los ojos. Y sobre el cierre, ante los dichos de algunos periodistas argentinos, sentenció: "Brasil es un equipazo, el candidato desde el día uno. Tenemos un gran entrenador, el mejor del mundo y vamos a ir a ganarla".

Copa América 2021: dónde se jugará la final y en qué estadio

Más allá de la situación social de Brasil y el aumento de casos, el escenario designado es el "Maracaná" de la ciudad de Río de Janeiro,, con una capacidad para 85 mil espectadores. El encuentro definitivo será el sábado 10 de julio a las 21 horas (Argentina)

De cualquier manera, todo indica que no habrá público aunque todavía se espera una sorpresa como consecuencia de la delicada actualidad que se vive en cuanto a la salud en el mundo en general y en Latinoamérica en particular.

Es la tercera vez que el Maracaná será sede de una Copa América. La primera vez que recibió este torneo fue en 1989, cuando albergó los seis partidos de la fase final. Ese año vio como en la gran final Brasil derrotaba 1-0 a Uruguay. En el 2019, el estadio fue sede de tres partidos de fase de grupos, uno de cuartos de final y de la final, donde Brasil derrotó 3-1 también a Perú como en semifinales de esta edición.