La tajante afirmación de Mac Allister sobre Boca y la Copa: "No se trata"

El jugador de la Selección Argentina lanzó un picante comentario sobre la actualidad del equipo que dirige Jorge Almirón y además se ilusionó con la posibilidad de ver a su exquipo en la final.

Después del partido entre el Liverpool y el Saint Gilloise, por la Europa League, Alexis Mac Allister, que tuvo un divertido cruce con su hermano Kevin, habló sobre la posibilidad de que Boca pase de ronda en la Copa Libertadores y hasta le abrió la puerta a una posible vuelta en un futuro.

La charla de Mac Allister fue con ESPN y allí se encargó de hablar sobre la Copa Libertadores. Si bien Mac Allister solo jugó una Copa con el conjunto xeneize, lo cierto es que tiene muy en cuenta la importancia del torneo para todos los hinchas de ese club: "La Libertadores es algo muy especial".

Con respecto a la importancia del partido, el jugador del Liverpool de Inglaterra indicó: "La Libertadores es algo muy especial, te das cuenta que todo hincha de Boca es lo único que quiere". Por otro lado fue crítico con la actualidad del equipo de Jorge Almirón, pero se mostró positivo: "Sabemos que en el último momento quizás no ha estado jugando de la mejor manera, pero aún así ha estado ganando. A veces en estos partidos no se trata de jugar bien, sino de meter la pelota en el momento justo. Tengo mucha confianza. Ojalá hoy puedan pasar porque para la institución va a ser algo muy importante”.

El dato que llena de ilusión a Boca si va a penales contra Palmeiras

Horas antes del partido de vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Boca Juniors en Brasil, un detalle que ilusiona al "Xeneize" explotó en las redes sociales. Es que tanto en octavos contra Nacional como en cuartos ante Racing, los de Jorge Almirón avanzaron por penales y existe la posibilidad de que esto se repita contra el "Verdao". Claro que, para que esto suceda, tendrá que persistir la igualdad en los 90 minutos con o sin goles.

En caso de que esto suceda, el elenco "Azul y Oro" dependerá de que Sergio "Chiquito" Romero se luzca -y sus compañeros conviertan-, ya que el arquero fue fundamental para que el equipo llegue a la instancia en la que está. El conjunto paulista también se ilusiona con esta chance y deposita sus ilusiones en quien defiende sus tres palos, Weverton. Este último habló en la previa del encuentro y se refirió a esta cuestión con un comentario que alegró a todo Boca.

El guardavalla que también brilló en Corinthians y Athletico Paranaense aseguró que "no hay nada que hacer más que trabajar y prepararte" para mejorar en los disparos desde los once metros. Además, recalcó que "en ese momento son sentimientos". Por otro lado, avisó: "Estoy tranquilo. Soy un tipo que cree mucho en Dios, pero no creo que Dios vaya a hacer nunca mi parte. Mi parte es trabajar, entrenarme, estudiar al rival, pero llegará un momento en que me bendecirá y voy a agarrar uno. No tengo ninguna duda".