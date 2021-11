La enigmática y polémica crítica de Battaglia tras el triunfo de Boca: "No vaya a ser cosa"

Sebastián Battaglia lanzó una polémica crítica luego del triunfo de Boca por 1 a 0 ante Argentinos Juniors en la semifinal de la Copa Argentina.

Boca Juniors venció por 1 a 0 a Argentinos en la semifinal de la Copa Argentina, en Mendoza, y cortó una racha de dos encuentros consecutivos con derrota. Antes de enfrentar al "Bicho" estaba en duda si Sebastián Battaglia seguiría en su cargo, pero el equipo se encargó de ratificarlo con un triunfo. Sin embargo luego del duelo el DT lanzó una feroz pero a su vez enigmática crítica, ya que no dejó en claro a quién la dirigió.

La realidad es que el "Xeneize" ganó un partido clave para cerrar el año. Avanzó a una final -la primera para el ciclo del nuevo técnico- y con aspiraciones de clasificar a la Copa Libertadores del 2022. La continuidad se confirmó y es muy probable que afronte lo que se venga el próximo año en el club de sus amores. Hasta el momento dirigió 17 cotejos de los cuales ganó 9, empató 3 y también cayó en 3 oportunidades.

"Me voy, no vaya a ser cosa que se me metan en el vestuario. Chau", lanzó el exvolante. Al instante su apellido se convirtió en tendencia en Twitter y surgió la duda: ¿Fue para el periodismo o para Juan Román Riquelme?. Durante la semana, y luego de la derrota ante Gimnasia y Esgrima de La Plata en La Bombonera, se habló sobre el ingreso del líder del Consejo de Boca al vestuario para hablar con los jugadores y el DT lo usó con ironía.

No fue lo único que hizo ruido en el mundo del equipo de La Ribera. Ya que mientras el equipo estaba por salir del estadio tras la caída ante el "Lobo" el vicepresidente del club obligó a los jugadores a bajar del micro. Días después el ídolo se encargó de poner paños fríos sobre el asunto y declaró sobre ambas cuestiones: "Les fui a agradecer a los jugadores por el esfuerzo que están haciendo, a mí entender, las cosas se hacen bien", sostuvo.

Martín Liberman ninguneó a Riquelme

La polémica nació con un comentario del "Colo": "Que flojo es Zambrano. Es insólito que juegue él y no López", lanzó. El usuario Marco Zambrano (@MarcoZambrano05) y representante del jugador publicó: "@LibermanMartin alguien que sabe mucho de fútbol dice @5Zambranocz juega muy mal. Y Juan Román Riquelme alguien que no sabe nada dice: 'Cada vez que juega Zambrano lo hace de maravilla'. El chiste se cuenta solo", disparó.

Rápidamente el periodista le respondió siendo muy crítico con el vicepresidente del "Xeneize": "Me importa un pito la opinión de Riquelme sobre el particular. Para mí Xambrano es flojísimo y fin". A lo que el mencionado usuario retrucó: "Pensamos lo mismo de tu opinión. Fin". Sin embargo el fuerte cruce no terminó ahí porque el periodista nuevamente buscó la pelea.