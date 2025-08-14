Javier Milei arruina el plan del Boca de Riquelme: los millones de dólares que pierde

El gobierno de Milei arruinó los planes del Boca de Riquelme.

El gobierno de Javier Milei arruinó un plan del Boca Juniors de Juan Román Riquelme en el mercado de pases, ya que el "Xeneize" tuvo que tomar una decisión forzada como consecuencia del nuevo impuesto que complica a los clubes argentinos. Es que Olympiacos de Grecia ofertó siete millones de dólares por la totalidad del pase de Kevin Zenón, mediocampista ofensivo de 24 años, pero la institución de La Ribera rechazó la propuesta por considerarla insuficiente.

Lo que sucede es que, entre el 20% que le pertenece a Unión de Santa Fe y el flamante arancel implementado por la gestión de La Libertad Avanza, apenas le iba a ingresar la mitad de dicho dinero neto a la tesorería de la entidad azul y oro. Por lo tanto, desde Brandsen 805 decidieron descartar esta operación y pretenden, al menos, diez millones de dólares brutos para dejar salir al correntino. El extremo que pasó por las Selecciones nacionales Sub 20 y Sub 23 arribó desde el "Tatengue" en enero del 2024, a cambio de 3 millones de la misma moneda.

Aunque el futbolista "se plantó" y todo para salir del "Xeneize" porque entiende que es un ciclo cumplido, en plena crisis del equipo dirigido por Miguel Ángel Russo, la dirigencia decidió que por ahora permanezca con esta camiseta. Igualmente, el mercado de pases en Europa cerrará recién el 31 de agosto del 2025, por lo que hay tiempo todavía para escuchar otras probables ofertas desde el Viejo Continente y desde otras ligas también.

El nuevo impuesto del gobierno de Milei que impidió la venta de Zenón de Boca a Olympiacos

A principios de agosto del 2025, la administración nacional determinó elevar del 7.5 al 13.06% (casi el doble) el arancel vinculado con los aportes y las contribuciones de los clubes argentinos al Estado. A través de la Subsecretaría de Seguridad Social, la gestión que lidera el economista de 54 años en La Libertad Avanza perjudicó claramente a las asociaciones civiles sin fines de lucro en cuanto a sus obligaciones fiscales. Ello generó el repudio generalizado de las mencionadas instituciones en coordinación con la AFA, ya que rechazaron fervientemente la medida mediante fuertes comunicados en sus respectivos canales y redes sociales oficiales.

