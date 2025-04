Golpazo para un exjugador de Boca: se fue tras un escándalo a jugar en Europa y ahora su técnico "lo borró"

Se fue de Boca para jugar en Europa y ahora su técnico lo borró

Un exjugador de Boca Juniors no atraviesa su mejor momento años después de dejar la institución. Luego de su paso por el fútbol de Europa donde no tuvo su mejor experiencia, el futbolista regresó a Sudamérica para vestir los colores de un club de Brasil y las cosas no le salieron como esperaba. Su nuevo DT no lo tuvo en cuenta en los últimos compromisos y no hay detalles con respecto a una posible lesión como para marginarlo de los citados.

Se trata de Gastón Ávila, defensor rosarino de 23 años con pasado en el "Xeneize" que protagonizó un escándalo con otros compañeros y en Rosario Central que emigró al Viejo Continente a mediados del 2022 para sumarse al Royal Antwerp de Bélgica, donde tras un año siguió su carrera en el Ajax de Países Bajos. Hoy su presente lo encuentra en el Fortaleza, donde el técnico es el argentino Juan Pablo Vojvoda, quien últimamente no lo citó y no hay certezas de lo que sucedió. Lo que sí se sabe es que perdió rodaje y se esperan novedades sobre de su futuro.

Vojvoda borró a Gastón Ávila en Fortaleza de Brasil: el mal momento del exjugador de Boca

La realidad es que el entrenador no lo tuvo en cuenta en los últimos tres partidos que jugó el elenco brasileño y entre ellos está incluido el debut en la Copa Libertadores donde cayeron por 3 a 0 en condición de local contra Racing. De esta manera, Ávila perdió rodaje en el equipo luego de algunos errores en el verde césped que le costaron caro. Tras llegar a préstamo a principios de año desde el conjunto neerlandés, el defensor se ganó la titularidad pero con el correr de los partidos quedó relegado, más aún tras un penal cometido contra el Ceará en la final de ida del torneo Cearense y una expulsión en la vuelta el pasado 22 de marzo -el último encuentro que disputó hasta el momento-.

Gastón Ávila perdió lugar en el Fortaleza de Brasil

Ganó todo en Boca con Riquelme y contó lo que nadie sabía

Un exjugador que fue multicampeón con Boca Juniors, de la mano de Juan Román Riquelme, sorprendió a todo el fútbol argentino al revelar que hizo toda su carrera lesionado. De hecho, ya tenía una fuerte dolencia en la rodilla antes de ser refuerzo del club de La Ribera allá por 1998, aunque igualmente se arriesgó, pudo superar la revisión médica y terminó siendo uno de los mejores de la historia en su posición. El protagonista es nada menos que Hugo Benjamín Ibarra, el exlateral derecho que este martes 1° de abril del 2025 cumplió 50 años. El formoseño filtró esta situación hace un tiempo en una entrevista con El Gráfico y aquella declaración se volvió viral en un nuevo aniversario de vida del exdefensor que fue fundamental en la era dorada de Carlos Bianchi como técnico.

Consultado acerca de su estado físico cuando estaba dentro de la cancha, el "Negro" contó hace algunos años: "Cuando me hice la revisación médica para pasar a Boca, me enteré de que tenía rotos los ligamentos cruzados de la rodilla". Incluso, detalló: "Al final, (el médico cirujano Jorge) Batista vio mi masa muscular y se la jugó. Me dijo que, haciendo una buena rehabilitación, podía proteger la rodilla. Bianchi dio el ok y después la directiva me firmó el contrato con una cláusula: si me lesionaba antes de los seis meses dejaba de percibir las primas. A mí no me importó nada y me la jugué...".