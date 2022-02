Escándalo en Boca: tres futbolistas jugaron un picadito bajo la lluvia a horas del debut

Tres futbolistas de Boca jugaron un picadito bajo la lluvia horas antes del debut en la Copa de la Liga Profesional ante Colón de Santa Fe.

Boca Juniors hará su debut en la Copa de la Liga Profesional este domingo a las 21:30 en La Bombonera ante Colón de Santa Fe. Sebastián Battaglia tiene todo listo para el primer compromiso oficial del 2022, pero aún no confirmó el equipo. Hay tres jugadores que están en duda, y no precisamente porque no estén en sus mejores condiciones deportivas, sino porque jugaron descalzos un picado bajo la lluvia y rápidamente el video circuló por las redes sociales.

Muchos fanáticos, que esperan ansiosos por ver al conjunto "Xeneize", explotaron contra los propios futbolistas debido a esta irresponsable acción. Y no es para menos, ya que fue a pocas horas del encuentro ante el "Sabalero". Igualmente, el DT contaría con sólo uno de ellos para el 11 titular que saldrá a la cancha. Hasta el momento, ni el Consejo de Fútbol que dirige Juan Román Riquelme, ni la presidencia a cargo de Jorge Amor Ameal hablaron del tema.

Los tres involucrados en esta lamentable acción son el experimentado defensor Marcos Rojo y los jóvenes Agustín Almendra y Gastón Ávila. Los dos primeros transitaron juntos varios momentos y hasta compartieron vacaciones. El último, quien viene de desempeñarse en Rosario Central, se acercó a sus compañeros. El más comprometido de los tres, es sin dudas Almendra, quien se recuperó recientemente de una lesión sufrida en el Torneo de Verano.

Por su parte, el exdefensor del Manchester United que es uno de los referentes del plantel, también sufrió varias dolencias a lo largo del 2021. Aunque, en el video filtrado se lo observa tal cual es en la cancha. Acerca del posible 11 de Sebastián Battaglia, el zaguero se perfila para ir desde el arranque cuando Boca reciba a Colón de Santa Fe en La Bombonera con el arbitraje de Fernando Echenique.

Battaglia "limpió" a Pavón de los concentrados

Cuando todo parecía encaminado para que Cristian Pavón continúe un tiempo más en el club, Sebastián Battaglia tomó la drástica decisión de dejarlo afuera de los convocados para el debut. Horas antes, en conferencia de prensa, el DT aseguró que él es el que manda y que definirá si el delantero estará o no entre los 11. Sin embargo, también afirmó que tiene el deseo de que el futbolista renueve su contrato y no se vaya.

Lo que se le viene a Boca Juniors

En cuanto a la Copa de la Liga Profesional, que comenzará la segunda semana de febrero, ya sabe los días y horarios de las primeras tres fechas de dicho certamen. En principio, el domingo 13 de febrero recibirá a Colón de Santa Fe a las 21:30. Con respecto a la segunda jornada, visitará a Aldosivi de Mar del Plata el miércoles 16 a las 19:15 y por último jugará como local ante Rosario Central el domingo 20 a la misma hora que contra el "Tiburón".