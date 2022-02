Sufre Riquelme: una figura de Boca se iría libre a Brasil

Uno de los jugadores más importantes del Boca Juniors de Sebastián Battaglia, se iría libre a un equipo de Brasil y sufre Juan Román Riquelme.

Sebastián Battaglia planea todo para el inicio de la Copa de la Liga Profesional, la cual comenzará para Boca Juniors el domingo 13 de febrero cuando reciba a Colón de Santa Fe. Mientras tanto, el Consejo de Fútbol que conduce Juan Román Riquelme tiene que lidiar con los jugadores que el DT no tiene en consideración. Uno de ellos, se iría al Atlético Mineiro de la manera menos esperada por la dirigencia: en condición de libre.

Otro punto clave que entraría en la negociación. El futbolista fue suspendido por seis partidos, casualmente en los hechos ocurridos en julio de 2021 en la Libertadores ante el conjunto "Galo". No estará en la fase de grupos, pero sí participará a partir de los octavos de final, en caso de que avance de ronda. Si el trato entre el club brasileño y el delantero llegan a buen puerto, lo inscribirán en el torneo continental para que juegue más adelante.

Hablamos de Cristian Pavón, una de las estrellas dentro del plantel de Boca y su contrato termina en junio de 2022. Para colmo, el propio Riquelme lo expuso con sus dichos en las entrevistas que brindó, y el clima entre el atacante y la dirigencia está muy caldeado. Desde Brasil, varios directivos importantes del Mineiro, y su técnico, Antonio Mohamed, aseguraron que lo ven con buenos ojos.

Uno de ellos fue el vicepresidente de la institución, José Murilo Procópio, quien sostuvo: "Me gusta el jugador, creo que es un gran logro del Atlético, así que creo que suma. Es un gran jugador, no hay ninguna traba y todo está bien". Por su parte, el director deportivo, Rodrigo Caetano, afirmó: "Es difícil hablar de un jugador que no está. Puedo hablar sobre él como una de las grandes promesas del fútbol argentino", concluyó.

El representante de Pavón disparó contra Riquelme

En una nota brindada a Radio La Red, Fernando Hidalgo explicó cómo es la situación actual del atacante del "Xeneize": "La última oferta de Los Ángeles Galaxy por Pavón fue el 10 de febrero de 2021. Y eso es posterior a la denuncia sobre Cristian. Boca rechazó en dos oportunidades la propuesta de Estados Unidos. Tienen el derecho, pero son responsables", sostuvo el representante de Pavón, a quien eligieron como el mejor de la MLS.

No es la primera vez que el mánager del futbolista habla sobre el mal manejo de Juan Román Riquelme sobre el tema: "Su contrato se devaluó, no gana ni el 25% de lo que se firmó. Hay que evaluar todo. Hace mucho que viene jugando con un contrato totalmente devaluado y nunca se intentó compensar eso", aseguró Hidalgo acerca del delantero y el vínculo que mantiene con el "Xeneize", aseguró a principios de enero de 2022.

Lo que se le viene a Boca Juniors

En cuanto a la Copa de la Liga Profesional, que comenzará la segunda semana de febrero, ya sabe los días y horarios de las primeras tres fechas de dicho certamen. En principio, el domingo 13 de febrero recibirá a Colón de Santa Fe a las 21:30. Con respecto a la segunda jornada, visitará a Aldosivi de Mar del Plata el miércoles 16 a las 19:15 y por último jugará como local ante Rosario Central el domingo 20 a la misma hora que contra el "Tiburón".