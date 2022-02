El representante de un jugador de Boca disparó contra Riquelme: "Ridículo"

El representante de una figura del plantel de Boca Juniors disparó contra Juan Román Riquelme con un picante comentario.

Los dichos de Juan Román Riquelme en los distintos canales de deportes luego de las declaraciones de Sebastián Villa y "Wanchope" Ábila generaron mucho revuelo. Ahora, el representante de uno de los integrantes del plantel de Boca Juniors fue el que expresó su descontento con el director del Consejo de Fútbol. Fernando Hidalgo, mánager de Cristian Pavón, cuestionó los dichos de Román sobre "Kichan" en las entrevistas que brindó.

"Con Los Ángeles Galaxy nos pusimos de acuerdo y los de Estados Unidos decidieron no seguir adelante por la denuncia que tiene Pavón", aseguró el vicepresidente el club de La Ribera, haciendo referencia a la acusación que recibió el delantero por violencia de género. Sin embargo, por parte del entorno del jugador la versión es muy diferente. Según aseguraron, la decisión de que no continúe en la MLS llegó de Boca, contrariamente a los dichos de Román.

En una nota brindada a Radio La Red, Fernando Hidalgo explicó cómo es la situación actual del atacante del "Xeneize": "La última oferta de Los Ángeles Galaxy por Pavón fue el 10 de febrero de 2021. Y eso es posterior a la denuncia sobre Cristian. Boca rechazó en dos oportunidades la propuesta de Estados Unidos. Tienen el derecho, pero son responsables", sostuvo el representante de Pavón, a quien eligieron como el mejor de la MLS.

No es la primera vez que el mánager del futbolista habla sobre el mal manejo de Juan Román Riquelme sobre el tema: "Su contrato se devaluó, no gana ni el 25% de lo que se firmó. Hay que evaluar todo. Hace mucho que viene jugando con un contrato totalmente devaluado y nunca se intentó compensar eso", aseguró Hidalgo acerca del delantero y el vínculo que mantiene con el "Xeneize", aseguró a principios de enero de 2022.

La frase de Ángel Romero que dejó mal parado a Riquelme

"Primero quiero agradecerle a los hinchas que obviamente en las redes me escribían, y sentía el cariño de que la gente quería que yo estuviera en Argentina. Pero bueno, no se dio. También jamás le dije que no a Boca pero sí le dije que sí a Cruz Azul. Es lectura comprehensiva y no hubo una propuesta oficial del club así que esperé hasta lo último y el club mexicano vino con la propuesta oficial y hoy estamos viajando para México", aseguró.

Por otro lado, ante la pregunta del periodista acerca de si tuvo diálogo con alguien de Boca Juniors sostuvo: "No con Román pero sí con la gente de Boca. Tuve contacto con ellos, pero sólo preguntando la situación y queriendo contar conmigo. Más que eso no pasó así que estoy preparado para ir a México al Cruz Azul y contento con este paso". Su arribo al "Xeneize" quedó muy lejos y ahora su futuro estará en el elenco "Azteca".