La frase de Ángel Romero que dejó mal parado a Riquelme: "No hubo propuesta"

El paraguayo Ángel Romero habló sobre su llegada al Cruz Azul, el interés de Boca Juniors y liquidó a Juan Román Riquelme que lo pretendía para el "Xeneize".

Terminó la novela de Ángel Romero y Boca Juniors. Finalmente, el exjugador de San Lorenzo de Almagro no llegará al equipo que dirige Sebastián Battaglia ya que continuará su carrera en el Cruz Azul de México. Antes de llegar al país "Azteca" brindó una entrevista a ESPN en la que habló sobre el interés del "Xeneize", en la que dejó mal parado a Juan Román Riquelme, quien estaba interesado en contar con sus servicios en el club de La Ribera.

En un principio, se habló de que el atacante paraguayo firmaría con la institución que preside Jorge Amor Ameal por 3 años y sería el cuarto refuerzo. Nunca llegó a la revisión médica, ya que tomó la decisión de jugar fuera de nuestro país. Según trascendió, hubo una oferta al futbolista, pero él mismo se encargó de desmentirlo días después liquidando a la institución que preside Jorge Amor Ameal y al Consejo de Fútbol que dirige Román.

"Primero quiero agradecerle a los hinchas que obviamente en las redes me escribían, y sentía el cariño de que la gente quería que yo estuviera en Argentina. Pero bueno, no se dio. También jamás le dije que no a Boca pero sí le dije que sí a Cruz Azul. Es lectura comprehensiva y no hubo una propuesta oficial del club así que esperé hasta lo último y el club mexicano vino con la propuesta oficial y hoy estamos viajando para México", aseguró.

Por otro lado, ante la pregunta del periodista acerca de si tuvo diálogo con alguien de Boca Juniors sostuvo: "No con Román pero sí con la gente de Boca. Tuve contacto con ellos, pero sólo preguntando la situación y queriendo contar conmigo. Más que eso no pasó así que estoy preparado para ir a México al Cruz Azul y contento con este paso". Su arribo al "Xeneize" quedó muy lejos y ahora su futuro estará en el elenco "Azteca".

Riquelme se cruzó con Recondo y lo humilló en vivo

Después de aclarar en más de una oportunidad que el delantero tiene contrato con Boca Juniors hasta el 31 de diciembre y asegurar que tiene que "cumplir con sus obligaciones", Juan Román Riquelme tuvo un tenso intercambio con Gastón Recondo. Es que el periodista de TyC Sports, después de analizar el comunicado de Wanchope, comentó que había un "problema de comunicación" por parte del Consejo de Fútbol y a Riquelme no le gustó nada.

"A ver si entendés", disparó picante el vicepresidente de Boca, algo molesto pero sin perder la calma que lo caracteriza. Pese a los intentos de Recondo de recular, Riquelme lo atendió: "Vos podés decir lo que vos quieras, yo te estoy aclarando que a Colón de Santa Fe se le dijo que no se le va a dar un jugador a préstamo, ya me parece que más claro no se puede". De esta forma, el ídolo xeneize dejaba bien en claro cómo es la situación de Ramón Ábila, mientras el periodista solo atinaba a repetir que lo que decía Riquelme estaba "clarísimo".