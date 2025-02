Deshidratación, vómitos y golpe de calor: un grupo de brigadistas de la Patagonia debió recibir atención médica por los incendios

Un grupo de brigadistas pertenecientes a la primera línea de combate de fuego en el Valle Magdalena del Parque Nacional Lanín, en la Patagonia, fue atentdido debido a un cuadro de intoxicación producto de los incendios. En un principio, se creía que el malestar se debía a una contaminación de los alimentos, pero los médicos confirmaron que el diagnóstico estaba ligado a su labor diaria como brigada.

Fiebre, vómitos, diarrea y malestar general son algunos de los síntomas que presentaron. Según especificó la directora de Emergencias Sanitarias, Clara González, en conversación con portal LMNeuquén, el cuadro está estrictamente relacionado al trabajo que desempeñan todos los días contra el fuego, ya que viven en condiciones complejas para asearse y comer.

"Para las personas que están en el incendio no es fácil lavarse las manos después de hacer de cuerpo o hacer pis. No lo podés hacer porque estás en un incendio, toman agua de arroyo”, explicó, sobre las razones. Según el parte médico, se debió a "factores múltiples", ya que los brigadistas no pueden mantener una higiene adecuada y viven situaciones extremas hace días, favoreciendo la aparición de cuadros gastrointestinales que, con el calor, no mejoran.

Contrario a lo que se creía en un principio, no fueron los alimentos los que produjeron el malestar entre los brigadistas. "Para que un alimento contaminado genere un cuadro de gastroenteritis, tiene que pasar una cantidad de horas y presentar ciertas características que en este caso no se dieron. Todo el mundo habla de intoxicación alimentaria, pero en realidad es un cuadro multifactorial”, expresó la doctora.

Las altas temperaturas y la exigencia física a la que están expuestos son factores determinantes para generar el cuadro que presentan. Incluso, varias personas presentaban, que resaltó como "golpes de calor".

Siguen los incendios en la Patagonia: focos activos en el Parque Los Alerces

En las últimas horas, confirmaron la aparición de dos nuevos focos activos en la Patagonia y se encienden las alertas luego del incesante combate contra el fuego durante un mes en las provincias de Neuquén (en el Parque Nacional Lanín) y Río Negro (en el Parque Nacional Nahuel Huapi). En esta ocasión, en la noche del miércoles se inició un nuevo incendio en el Parque Nacional Los Alerces, ubicado en Chubut. Según indicaron las autoridades provinciales, uno avance en dirección al mirador del Arroyo Cascada y el otro hacia la portada del centro.

Diversos equipos de brigadistas bomberos trabajan en el lugar de los hechos para contener el fuego iniciado y a su vez, evitar su propagación como ocurrió en El Bolsón. "Siendo las 23:30 horas de ayer, se recibió el aviso de dos focos ígneos simultáneos ubicados en el sector conocido como Arroyo Cascada. Se despachó un ataque inicial con un vehículo liviano, una autobomba forestal Uro, ataque inicial del Cuerpo de Guardaparques y se solicitó apoyo a los cuarteles de Bomberos Voluntarios de Travelín y Esquel", detallaron autoridades en el medio El Cordillerano.

A partir de ello, se realizaron tareas de combate sobre el flanco izquierdo del incendio con herramientas manuales y equipos de agua; cerca de las 7 de la mañana de este jueves, se relevó al personal que trabajó durante toda la noche. Actualmente, continúan los trabajos y se espera el apoyo de aviones hidrantes del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) que, según señalaron, operarán desde la pista del Parque Nacional Los Alerces en Villa Futalaufquen.

Por el momento, confirmaron que el Parque Nacional se mantiene abierto al público y los turistas pueden recorrerlo con normalidad. De todas maneras, piden extremar medidas de precaución en el uso del fuego -sólo está permitido hacer fuego en áreas con administrador- y circular con prevención por las rutas ya que son utilizados por vehículos de emergencia y personal de seguridad abocados al combate del fuego.