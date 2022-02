Riquelme se cruzó con Recondo y lo humilló en vivo: "A ver si entendés"

Riquelme cruzó a Gastón Recondo por el polémico mensaje de Wanchope Ábila en redes sociales y lo humilló.

Juan Román Riquelme se cruzó en vivo con Gastón Recondo y lo humilló. "A ver si entendés", disparó el ídolo xeneize en un fragmento de la entrevista que el periodista le estaba haciendo en su programa de TyC Sports. Riquelme aprovechó esta charla para dejar bien en claro la posición que tiene el club respecto a la publicación de este viernes de Ramón "Wanchope" Ábila, la renovación de Eduardo "Toto" Salvio y la posible salida de Cristian Pavón.

Tras recibir el alta por coronavirus, Juan Román Riquelme habló con algunos de los más importantes medios deportivos de la televisión argentina. En esas entrevistas, el exenganche de Boca y la Selección aclaró cómo es la situación actual con Wanchope Ábila, quien publicó un duro descargo en contra de la dirigencia xeneize, y más específicamente el Consejo de Fútbol, ya que hasta el momento no se habrían comunicado con él para informarle de su situación.

Después de aclarar en más de una oportunidad que el delantero tiene contrato con Boca Juniors hasta el 31 de diciembre y asegurar que tiene que "cumplir con sus obligaciones", Juan Román Riquelme tuvo un tenso intercambio con Gastón Recondo. Es que el periodista de TyC Sports, después de analizar el comunicado de Wanchope, comentó que había un "problema de comunicación" por parte del Consejo de Fútbol y a Riquelme no le gustó nada.

"A ver si entendés", disparó picante el vicepresidente de Boca, algo molesto pero sin perder la calma que lo caracteriza. Pese a los intentos de Recondo de recular, Riquelme lo atendió: "Vos podés decir lo que vos quieras, yo te estoy aclarando que a Colón de Santa Fe se le dijo que no se le va a dar un jugador a préstamo, ya me parece que más claro no se puede". De esta forma, el ídolo xeneize dejaba bien en claro cómo es la situación de Ramón Ábila, mientras el periodista solo atinaba a repetir que lo que decía Riquelme estaba "clarísimo".

El inesperado elogio de Pol Fernández a Riquelme

En una entrevista con TyC Sports, Guillermo Pol Fernández habló de la relación que mantiene con Juan Román Riquelme y despejó las dudas de un posible conflicto: "Lo conozco desde que era muy chico. Él estaba en sus últimos años de carrera. La vida y el fútbol nos volvieron a unir. Él como dirigente y yo como jugador. Seguí aprendiendo de él porque es una persona súper inteligente y conoce muchísimo del tema", sostuvo "Pol".

Y agregó: "He estado en contacto con él. No es que me fui de Boca y cortamos la relación. Hoy que Cruz Azul le abrió las puertas a la negociación me pone contento que haya hecho todo para que vuelva. Mi vuelta al club quiere decir que todas las cosas que se hablaron no fueron ciertas. En esa situación, con la familia tomamos la decisión de volver a México y los dirigentes lo entendieron", afirmó el volante.