Giro en el caso Carolina Aló: desvincularon a un abogado de la fundación por denuncias de violencia de género

El padre de Carolina Aló, la adolescente asesinada en mayo de 1996 de 113 puñaladas por Fabián Tablado, confirmó que apartaron a un abogado de la Fundación que se creó tras el conmocionante femicidio. En las últimas horas el letrado Federico Esquivel fue denunciado por su ex pareja acusado de amenazas reiteradas de violencia extrema con arma de fuego, golpes, insultos y un cuchillo puesto en el cuello de la mujer delante de sus hijos.

"La Fundación Carolina Aló desvincula al doctor Esquivel hasta que se aclare su situación. Toda persona es inocente hasta que se compruebe lo contrario, por lo que entendemos que la palabra echar no es la más adecuada, sino que fue separado", destacó Aló en diálogo con Noticias Argentinas. Y sumó: "Nosotros no tenemos otra relación que no sea con referencia a Posadas".

Este año Tablado vovlió a ser noticia, cuando se comprobó en septiembre que se había inhabilitado momentáneamente la pulsera electrónica que tiene desde su salida de la cárcel. "Tengo la pulsera colocada. Yo el viernes pasado fui a trabajar en Hipólito Yrigoyen y se perdió la señal por la geografía del lugar. No es que yo intenté evadir, fugarme o como dicen que estuve en Bernardo de Irigoyen... Nada que ver, pedí disculpas por el malentendido", había dicho al ser acusado de fugarse.

El padre de Carolina también se refirió a eso y advirtió que se siente inseguro con Tablado. "Seria mucho más importante alertar a la gente de Posadas que el asesino, el femicida, sigue estando en la Fundación Filipos protegido y negando que está allí". "Un psicópata siempre es peligroso, no es un enfermo que se cura, es su forma de vida. Tablado tiene una tobillera satelital que se supone es controlado por el Servicio Penitenciario y que el Juzgado ratificó y extendió hasta Abril 2025", sumó el padre de la víctima.

Denunció, en esa misma línea, que su libertad bajo tobillera electrónica "no está siendo controlada como corresponde". "Hace aproximadamente dos años él estaba en Tigre, pero la tobillera figuraba en Posadas. Por violar la perimetral que tenemos volvió a ir a la cárcel por un año", detalló. En 2022 se comprobó que la Fundación Filipos continuaba dándole asistencia a Tablado pese al repudio que recibió por parte de vecinos en Buenos Aires, Corrientes y Posadas. Según se supo, el acusado seguiría siendo asistido en una granja ubicada a las afueras de la provincia de Misiones y continúa yendo a las reuniones con otros fieles.

El caso de Tablado y las 113 puñaladas a Carolina

Hace 27 años ocurrió la tragedia: Fabián Tablado cometió uno de los femicidios más atroces que se recuerden en Argentina, al quitarle la vida a su novia carolina de 113 puñaladas. En aquel momento, la Justicia lo condenó por "homicidio simple" ya que en aquel entonces ese crimen no se catalogaba como femicidio, debido a que la figura no existía. En sus últimas palabras, dijo sentir "dolor y arrepentimiento".

Después de cumplir su condena, de 24 años de cárcel -casi dos décadas antes de que llegara la figura de 'femicida' al Código Penal- debido a que la Justicia determinó que se trató de "un plan" para matarla y no un conjunto de acciones inconscientes y de locura, quedó en libertad el 28 de febrero del 2020. Si se considera la legislación actual, Tablado hubiese sido condenado a prisión perpetua.