Equipo que clasifica, se toca: los cambios de Úbeda en Boca ante Talleres

El entrenador realizará dos variantes con el fin de poner lo mejor que tiene

La fase campeonato quedó en el pasado y a partir de este fin de semana se pondrá en marcha el segmento del Torneo Clausura que dará al nuevo campeón del fútbol argentino. Uno de los duelos de los octavos de final tiene a Boca recibiendo a Talleres de Córdoba en el campo de juego de la Bombonera. En la previa, se desprende que Claudio Úbeda hará dos cambios dentro del once y que contará con un importante regreso al banco de suplentes.

A partir de ahora el margen de error no existe, un paso en falso se traduce en eliminación y reducida a cenizas las chances de conquistar un nuevo título en el plano local. Es por ello que el entrenador del Xeneize considera poner lo mejor que tiene a disposición. Algo que implica retocar la última formación. De acuerdo a lo trascendió, el ensayo de fútbol expuso dos variantes que podrían afectar de gran manera al andar del equipo.

El volante central regresó a los concentrados tras superar un desgarro

Lo primero a mencionar es que Lautaro Di Lollo regresará a la formación inicial después de cumplir una fecha de suspensión por haber coleccionado cinco tarjetas amarillas. Esto provocará que Nicolás Figal quede relegado al banco de suplentes. Mientras que Ander Herrera también saldría para dejarle su lugar a Milton Giménez que había sido resguardado con el fin de que no sume una amonestación más que lo haga frenar.

Dos cambios que permiten entender que Claudio Úbeda tendría consolidada una idea en lo que respecta al once de Boca. Son varios los partidos en los cuales se comienza a ver cierta tendencia a repetir nombres. Además, se debe sumar que se dará el regreso de Rodrigo Battaglia que se encuentra en condiciones de sumar minutos después de haber dejado atrás un desgarro en el sóleo.

Por otro lado, se debe considerar que los jugadores Mateo Mendía Valentino Simoni y Lucas Janson podrían llegar a quedar fuera de la lista de concentrados de Boca. Tres nombres que pensando en el mercado de pases tengan que considerar la idea de buscar club que les permita obtener la chance de sumar mayores minutos con regularidad y así evitar la pérdida de ritmo de competición.

El probable once de Boca ante Talleres

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

La carta ganador de Úbeda en caso de empate

Por otro lado, el ensayo de fútbol de Boca expuso que Claudio Úbeda tiene una sorpresa que viene trabajando desde hace un tiempo y que podría poner en marcha frente a Talleres en caso de que la serie decante al tiempo extra y con la intención de evitar la presencia de los penales en la Bombonera. “Si Boca lo necesita a Braida de extremo, ya se había probado antes de River. Se volvió a hacer esa prueba esta semana sin Giménez y el Changuito un poco más arriba“, explicó el periodista Augusto César en ESPN.

La posición del lateral unos metros más arriba está pensada para explotar sus condiciones ofensivas y se transforme en una pieza más en el ataque con el fin de dañar a un adversario que pueda tener la intención de empatar en el marcador y dejar todo librado a la suerte de los disparos desde los doce pasos.