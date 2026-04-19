Con gol de Paredes, Boca le ganó a River y se hizo fuerte en el Monumental

Boca le ganó 1 a 0 a River en el Monumental: el resumen completo del partido.

Boca Juniors venció por 1 a 0 a River Plate en el Superclásico del fútbol argentino, en el duelo correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. Con gol de Leandro Paredes de penal, el 'Xeneize' mantuvo su invicto ante el 'Millonario' y obtuvo una gran victoria en el Estadio Monumental que lo dejó entre los primeros puestos de la Zona A. El local, de flojo rendimiento colectivo y con varios futbolistas que demostraron un bajo nivel, perdió su primer partido desde la llegada de Eduardo Coudet a la dirección técnica.

El único gol del encuentro llegó sobre el final del primer tiempo, después de una gran habilitación de Paredes a Miguel Merentiel que remató y encontró la mano de Lautaro Rivero. Después de una revisión en el VAR, Darío Herrera sancionó la pena máxima, aunque le perdonó la segunda amarilla al marcador central de River. En la última jugada de la primera mitad, el volante de la Selección Argentina engañó al arquero Santiago Beltrán y convirtió su primer gol en un Superclásico para darle el triunfo a los dirigidos por Claudio Úbeda.

El resumen del partido

El único tanto del partido llegó en el cierre del primer tiempo a través de los pies de Leandro Paredes, quien cambió por gol un penal sancionado tras una mano del defensor Lautaro Rivero dentro del área. Hasta ese momento, el trámite había sido sumamente disputado, con aproximaciones de Juan Cruz Meza y Maximiliano Salas para el local, mientras que la visita descansaba en la visión de juego de Paredes para asistir a un punzante Miguel Merentiel.

En el complemento, el ritmo no decayó y River volcó sus ataques por la banda izquierda mediante las proyecciones de Marcos Acuña. El lateral fue el principal abastecedor de Maximiliano Salas, quien contó con varias situaciones claras, incluido un cabezazo que rozó el travesaño y un remate bloqueado sobre la hora. Por su parte, Boca encontró frescura con el ingreso de Exequiel Zeballos; el juvenil tuvo tres oportunidades nítidas para liquidar el pleito de contragolpe, pero chocó con las respuestas seguras del arquero Santiago Beltrán, quien mantuvo a su equipo en partido hasta el último suspiro.

El cierre del encuentro estuvo marcado por la controversia en el quinto minuto de descuento. Todo el conjunto "Millonario" reclamó una infracción de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta dentro del área, tras un desplazamiento del lateral xeneize sobre el defensor central. Sin embargo, la acción no fue sancionada, lo que permitió que Boca resistiera el asedio final y se llevara los tres puntos en un duelo que, fiel a su historia, se definió por detalles mínimos y dejó mucha tela para cortar.