Chau Bombonera: en dónde jugaría Boca de local el próximo torneo

Comenzaron las obras en La Bombonera para solucionar los problemas del drenaje y desde el club ya piensan dónde jugarán de local cuando arranque el campeonato.

La reprogramación del partido ante Newell's por la Liga Profesional por las intensas lluvias marcó un antes y un después en Boca Juniors. Aprovecharon que el certamen finalizó y comenzaron las obras en el césped de La Bombonera con el fin de solucionar los problemas de drenaje, ya que se inundaba con facilidad. Desde el "Xeneize" analizan las distintas posibilidades para jugar de local las primeras jornadas del próximo campeonato.

No es la primera vez que pasa algo así en el mencionado estadio. El hecho más reciente fue en la final de ida de la Copa Libertadores 2018 ante River, cuando el encuentro se postergó para el día siguiente. Los boquenses son víctimas de burlas en las redes sociales, cuando esto sucede, por lo que tomaron una medida drástica sobre esta cuestión que arrastraban desde la época de Mauricio Macri como cabeza del club.

Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme manejan distintas alternativas para ejercer la localía en el inicio del certamen de 2022. Si bien hay opciones en otras provincias, la idea en un principio es que sea en Buenos Aires. "Se han evaluado dos o tres estadios donde se podría jugar de local en caso de que sea necesario", aseguró Jorge "Patrón" Bermúdez en diálogo con TyC Sports acerca de este tema.

Además, agregó que entre esas posibilidades están: el Tomás Adolfo Ducó (Huracán), el José Amalfitani (Vélez Sarsfield), el Presidente Perón (Racing Club) y el Único de La Plata. Claro que aún resta tiempo para la confirmación oficial pero desde el "Xeneize" ya comenzaron con las tratativas al respecto. Cabe destacar que tampoco se estableció la fecha de comienzo del torneo local, aunque se estima que será a mediados de febrero.

Jorge Brito, presidente de River, se burló de Boca en ESPN F90

Antes de su asunción en el "Millonario" brindó una entrevista en el programa de Sebastián Vignolo: "Trabajamos muy bien en las inferiores, hablamos también de la infraestructura y de Ezeiza, el predio de Hurlingham y todo eso que tenemos, debe seguir. A partir de la obra que hicimos, el campo de juego está casi dos metros abajo. Esto nos permitirá ampliar los lugares y el que Monumental sea el estadio más grande de Sudamérica", afirmó.

En un momento de la nota le consultaron acerca del día de las elecciones y celebraron que no sea un día lluvioso. El por entonces candidato tomó eso y no se guardó el chiste para el rival de toda la vida: "Igual si llueve la cancha no se inunda", afirmó y dejó sin palabras al conductor del programa que evitó la respuesta y cambió rápidamente de tema.