Jorge Brito, candidato a presidente de River, se burló de Boca en ESPN F90: "No se inunda"

Jorge Brito, candidato a presidente de River, lanzó un palazo para Boca por el estado de su campo de juego en una entrevista brindada en el programa de Vignolo en ESPN:

Se acercan las elecciones en River Plate y los candidatos dan que hablar antes del próximo sábado 4 de diciembre. Uno de ellos es Jorge Brito, quien actualmente trabaja en el club de Núñez y que pretende seguir por la misma línea de lo hecho por Rodolfo D'Onofrio. Días antes de la votación brindó una entrevista al programa ESPN F90 conducido por Sebastián "Pollo" Vignolo y lanzó un palazo para Boca Juniors por el estado de su campo de juego.

Lo sucedido el domingo 28 de noviembre en La Bombonera fue motivo de burla en todas las redes. El partido entre el "Xeneize" y Newell's se suspendió luego de que las lluvias torrenciales inundaran el césped, por lo que se postergó. No es la primera vez que sucede algo similar, el hecho más reciente fue en la final de ida de la Copa Libertadores 2019 ante el "Millonario" que el encuentro se pasó para el día siguiente.

"Hemos trabajado muy bien en las divisiones inferiores, hablamos también de la infraestructura del fútbol y de Ezeiza, el predio de Hurlingham y todo eso que tenemos debe seguir. A partir de la obra de infraestructura que hicimos que el campo de juego está casi dos metros abajo, nos permitirá ampliar los lugares y el que Monumental sea el estadio más grande de Sudamérica", afirmó.

En un momento de la entrevista le consultaron acerca del día de las elecciones y celebraron que no sea un día lluvioso. El candidato tomó eso y no se guardó el chiste para el rival de toda la vida: "Igual si llueve la cancha no se inunda", afirmó y dejó sin palabras al conductor del programa que evitó la respuesta y le preguntó sobre lo que los hinchas del "Millonario" tienen que llevar para votar.

Los elogios a Enzo Francescoli

Uno de los máximos ídolos de la institución fue muy criticado por otro de los candidatos, como es Antonio Caselli. Sin embargo desde el oficialismo apoyaron al exdelantero y en este caso, Brito destacó su trabajo en el club: "Recuerdo hace 8 años cuando nosotros veníamos con la figura del mánager y era discutida en el fútbol argentino, prácticamente no había ningún club que lo tuviera y hoy estamos convencidos que es la persona adecuada".

La bronca de Caselli con el "Príncipe"

"Lo respeto por lo que fue en River, pero de ninguna manera puede seguir una persona que dejó más de 45 jugadores libres. No me entra en razón. Si pasara en un equipo europeo la persona sería expulsada porque le hace perder mucho dinero. La plata es de River y de los socios y hay que gestionarla bien. Fue un grave fracaso", sostuvo en diálogo con Fútbol Continental en Radio AM 590

Por otro lado, apuntó contra la opinión de quienes defienden lo que hizo el "Príncipe": "Te dicen que Enzo lo eligió a Marcelo (Gallardo). Dejate de joder, no lo elegiste. Fuiste a buscar a (Ricardo) Gareca primero, después al que arregló con Palmeiras una semana antes, a (Gerardo) Martino, después a Bielsa y no te quedó más nada. Pero la verdad es que no estoy muy de acuerdo con la gestión de Francescoli", concluyó.