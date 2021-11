Un candidato a presidente de River apuntó contra Enzo Francescoli: "No puede seguir"

El próximo 4 de diciembre se realizarán las elecciones en River Plate y uno de los candidatos criticó fuerte a Enzo Francescoli por su gestión en la presidencia de Rodolfo D'Onofrio.

Se acercan las elecciones en River Plate y los candidatos buscan los votos de los socios con distintas estrategias para ganarlas. Los dos más firmes son Jorge Brito, quien seguiría por el camino de Rodolfo D'Onofrio y Antonio Caselli, que propone una renovación en la institución de Núñez. Este último se puso en contra a miles de fanáticos del "Millonario" tras opinar acerca de la gestión de Enzo Francescoli como mánager.

En una entrevista brindada a Fútbol Continental en Radio AM 590 contó las razones por las que no contaría con el ídolo en caso de triunfar el próximo 4 de diciembre en los comicios. Estas declaraciones, más el historial que tiene el empresario en distintos momentos de la historia reciente del club serán claves en la decisión de la gente que se acercará a votar al Estadio Monumental.

"Lo respeto por lo que fue en River, pero de ninguna manera puede seguir una persona que dejó más de 45 jugadores libres". Así definió Caselli a la tarea realizada por el exfutbolista uruguayo y agregó: "No me entra en razón. Si pasara en un equipo europeo la persona sería expulsada porque le hace perder mucho dinero. La plata es de River y de los socios y hay que gestionarla bien. Fue un grave fracaso", sostuvo.

Por otro lado, apuntó contra la opinión de quienes defienden lo que hizo el "Príncipe": "Te dicen que Enzo lo eligió a Marcelo (Gallardo). Dejate de joder, no lo elegiste. Fuiste a buscar a (Ricardo) Gareca primero, después al que arregló con Palmeiras una semana antes, a (Gerardo) Martino, después a Bielsa y no te quedó más nada. Pero la verdad es que no estoy muy de acuerdo con la gestión de Francescoli", aseguró.

El historial de Caselli por el que lo condenaron en las redes

Tras conocerse los dichos del candidato varios usuarios de Twitter expresaron su bronca. @GrandeMauro_ fue uno de ellos y publicó un video en el que Daniel Alberto Passarella le agradecía públicamente al empresario por las felicitaciones y la ayuda en los votos para ganar la elección. Lo que vino luego de la mano del "Kaiser" es historia conocida para todos los "Millonarios".

Otro hincha que se expresó fue @ComentaristaBA quien recordó una declaración de Ramón Díaz en 2013 en donde afirmó que el propio Caselli no lo tenía en cuenta a pesar de lo logrado hasta ese momento en el club: "Hay un candidato que no me quiere", lanzó. El tiempo le jugó a favor al técnico riojano que tiempo después ganó el primer título del conjunto de Núñez luego del regreso del Nacional B.