Quique Sacco mintió sobre Alejandro Sabella y quedó en ridículo: "No mientas más"

En plena crisis de River en 2011, Quique Sacco mintió en su programa de radio sobre Alejandro Sabella y el entonces presidente del "Millonario", Daniel Passarella, lo criticó duramente dejándolo en ridículo.

Enrique "Quique" Sacco asumió como director de TNT Sports y despidió a Hernán Castillo, Nicolás Distasio y Martín Costa. Se desconoce el motivo de la medida tomada por la pareja de María Eugenia Vidal pero quedó claro que comparten más que el noviazgo. Pero los escándalos son una constante en su vida. En 2011, quedó en ridículo mintiendo sobre Alejandro Sabella y recibió críticas de Daniel Passarella.

Este último tenía una gran amistad con "Pachorra", con quien por años compartió cuerpo técnico. En aquella ocasión lo defendió ante la falacia del periodista. Mientras, el "Millonario" atravesaba el peor momento de su historia y ningún DT encajaba para sacar al equipo adelante. El exdefensor campeón del mundo en 1978 y 1986 fue uno de los grandes responsables del descenso y su etapa en el club finalizó cuando culminó su mandato.

Luego de varios problemas con la dirigencia, el entrenador que ganó la última Copa Libertadores de Estudiantes de La Plata en el año 2009 se desvinculó dos años después de aquel título. Ese mismo año, el novio de Vidal contó en AM 630 que Passarella se comunicó con Sabella y le propuso ser el técnico del conjunto de Núñez en junio. Minutos después el "Kaiser" habló en el programa radial para desmentir los dichos.

"Estoy mal, la verdad muy mal. Lamentable mentira dijiste, me das mucha pena. Ensuciar a Alejandro Sabella que es una excelentísima persona diciendo que habló conmigo y ya tiene todo arreglado para venir a River es la mentira más grande que escuché en mi vida. Hablaste de un periodista que tiene chequeado, chequeado las pelotas tiene. No mientas más, no digas más mentiras. Ahora la gente de La Plata va a decir que por esto se fue Sabella".

El tiempo le dio la razón, ya que en agosto de aquel año "Pachorra" se convirtió en el nuevo técnico de la Selección Argentina ocupando el lugar de Sergio "Checho" Batista. Llevó al Mundial de Brasil a la "Albiceleste" en 2014 y la clasificó a la final tras 24 años. A pesar de la derrota ante Alemania en el duelo decisivo su paso por el conjunto nacional no quedó en el olvido.

Las declaraciones de Hernán Castillo

"Lo cuento para evitar especulaciones. El nuevo director de TNT Sports, Enrique Sacco, decidió cambiar de rumbo y optó por mi salida del canal. Los 2 programas seguirán hasta fin de año. Fue su decisión y hay que respetarla. En breve novedades sobre dónde nos encontraremos", manifestó Hernán Castillo. De este modo, el novio de Vidal se transformó en el principal responsable de su salida.

Fue el periodista Pablo Montagna quien primero confirmó esta noticia a través de sus redes sociales. "Desconcierto y polémica en @TNTSportsAR. Les confirmaron que no seguirán siendo parte de esa pantalla @HernanSCastillo, @DistasioNicolas y Martin Costa. Sorpresa también en @Continental590 donde hacían #TNTSportsContinental con oyentes cautivos", expresó.