Daniel Passarella recibió una grave denuncia en su contra.

En el aire de Crónica TV, una mujer identificada como Mabel Nélida Zabala realizó una grave acusación contra Daniel Alberto Passarella. El ex presidente de River Plate sería el padre de un hijo que no ha reconocido y que actualmente se encuentra preso por venta de estupefacientes y prostitución. A su vez, la protagonista (quien quedó embarazada a sus 16 años), reveló: "Me dio la plata para que abortara".

"Daniel me dio la plata para que abortara, pero yo no quería hacerlo. Me sentía con mucha culpa y no me hice el aborto. Me sentí seducida y a la vez estafada", aseguró Zabala, quien deslizó que el "Kaiser" ya tenía hijos y estaba casado al momento de concebir a este hijo que según la denunciante es descendiente del ex campeón del mundo con la selección argentina.

Por otra parte, Mabel Nélida Zabala se refirió a su delicado estado de salud y le apuntó a Passarella por no preocuparse por su hijo preso ni por el difícil cuadro sanitario que ella debe afrontar. "Tengo que hacerme tres intervenciones quirúrgicas y una es por un cancer de mama. Yo me pregunto dónde tiene la sensibillidad Daniel Pasarella", reveló la mujer, en diálogo con El Run Run del Espectáculo.

Según el abogado de la denunciante, Zabala y Passarella se pusieron de acuerdo en términos económicos por el hijo no reconocido, y esto es lo que justamente reclama la mujer: que quien supo ser una de las glorias del fútbol argentino le de su apellido al muchacho que aparentemente habrían concebido juntos.

Qué fue de la vida de Daniel Passarella: alejado de la prensa y del fútbol argentino

Daniel Passarella ha desaparecido de las cámaras de televisión. Luego de ser presidente de River Plate y culminar su mandato en diciembre de 2013, la opinión pública y principalmente los hinchas del "Millonario" lo han condenado socialmente por sus desmanejos dirigenciales y la consecuencia inevitable del descenso a la Primera B Nacional en 2011 (perdiendo la promoción ante Belgrano de Córdoba, con ventaja deportiva, en el estadio Monumental).

Tras esta experiencia al frente del club que lo vio crecer como futbolista, entrenador y presidente, Passarella no ha vuelto a tener cargos en el fútbol argentino. Se lo ha mencionado en diferentes oportunidades como candidato a dirigir diferentes selecciones extranjeras, pero en ninguno de los casos las negociaciones o rumores llegaron a buen puerto.